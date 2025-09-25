Rischio caduta alberi in via delle Betulle

Lo schianto a terra di due enormi platani in via delle Betulle a Centocelle, fortunatamente senza conseguenze per persone e cose, non hanno fatto cessare il pericolo.

Questo perché altri tre enormi platani sono così inclinati da incutere paura ad automobilisti e pedoni.

Il V municipio è intervenuto immediatamente segando gli enormi tronchi e mettendo in sicurezza l’area e riaprendo la circolazione al traffico veicolare. I cittadini tuttavia ci segnalano che il Municipio con il suo Servizio giardini non può non dare le garanzie sugli altri tre enormi platani la cui inclinazione è i segnali evidenti sui marciapiedi mettono davvero paura.

Del resto ci dice in sig. Giuseppe, che abita ad un civico poco distante dallo schianto, che ha visto un lampione dell’illuminazione pubblica danneggiato e la recinzione di un giardino abbattuta, i miracoli sono cosa rara e non è detto che possa ripetersi al prossimo schianto.

Gli amministratori municipali e il servizio giardini, sono avvisati.

