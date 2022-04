Roma 7 – L’under 18 Femminile conquista il bronzo nel campionato di categoria

U18F élite FINALE 3° e 4° posto Talede – Roma7.

Dopo aver centrato la qualificazione certa al tabellone regionale, oggi si va in scena per il terzo posto assoluto del campionato U18 di Roma.

Dalla nostra parte lo slancio degli ultimi successi netti in campionato e l’ottima posizione in classifica consolidata in serie D.

Mettiamo fin da subito in mostra i nostri colpi migliori ma gli avversari di oggi meritano questa finale tanto quanto noi e rispondono colpo su colpo. Il primo set sembra non finire mai ma alla fine lo portiamo a casa sul 30 a 28 e questo sarà il preludio del successo. La gara va avanti tra attacchi super e difese rocambolesche perdiamo il secondo e il terzo set. Quando tutto sembra andare per il peggio nel quarto parziale iniziamo a macinare gioco, imponiamo il ritmo e portiamo le avversarie al tie-break.

Siamo all’ultima curva prima del traguardo e come un pilota esperto spalanchiamo il gas a tutta. Con un netto 15 a 2 portiamo a casa la vittoria.

Terzo posto assoluto e tanta tanta voglia di tornare in campo per la prossima entusiasmante sfida!