Roma-Atalanta 1-1, le pagelle

Roma:

Pau Lopez 6,5

L’assalto a testa bassa dei nerazzurri lo esalta e sforna ottime parate, soprattutto nel primo tempo. Impotente sul gol

Mancini 6

Ci mette sempre una pezza anche se la difesa è sempre in affanno

Cristante 6,5

Balla parecchio ed è tra i maggiori responsabili sul gol preso, visto che marca l’avversario davanti e senza anticiparlo. Nella ripresa è più spostato a centrocampo e prova a far ripartire l’azione. Segna il gol del pareggio che salva la faccia

Ibanez 5

Nonostante il martellamento atalantino prova a reggere botta e spesso chiude bene, ma crolla sul più bello con due falli che lo portano anzitempo nello spogliatoio lasciando la squadra in dieci

Karsdorp 5,5

Troppo in sofferenza per quasi tutto il match. Non riesce a controllare le folate degli avversari dalle sue parti. Nel finale si rivede con qualche buon cross

Villar 4,5

Totalmente fuori dalla manovra. Lento e sempre secondo negli scontri. Male anche nel fraseggio sulla mediana

(76′ Carles Perez) 5

Veretout 5,5

Migliora la condizione ma non al punto da reggere il confronto con i cavalli scatenati di Gasperini

Calafiori 5

Non riesce a far vedere quello che ha mostrato contro l’Ajax. Solo un tempo per lui con un giallo sul groppone

(46′ Bruno Peres) 5

Non entra col piglio giusto per reggere Maehle e compagni sulla fascia

Pellegrini 5,5

Poco incisivo nel primo tempo, non riuscendo a supportare a dovere l’attacco. Meglio nella ripresa, ma servirebbe molto di più

Mkhitaryan 5,5

Non è ancora in condizione e si vede, anzi non si vede per larghissimi tratti della gara, a parte una pregevole giocata al limite dell’area che si conclude con un tiro di poco alto sulla traversa

(85′ Mayoral) s.v.

Dzeko 6

Non sempre servito a dovere, ma non lesina di fare a sportellate con i difensori lombardi. Nella ripresa diventa più pericoloso ma troppo impreciso sotto porta

All.: P. Fonseca 5

Nel primo tempo l’Atalanta ne può fare addirittura tre senza colpo ferire. Una Roma sempre fin troppo leggera, che azzarda un palleggio ripetuto, ma con ritmi troppo lenti. Gioco facile per gli uomini di Gasperini, che rubano palla in ogni parte del campo e schiacciano i giallorossi, in bambola per tutto il primo tempo. Nella ripresa inizia un lento recupero della propria dignità e con un sussulto arriva il pareggio che non accontenta nessuno

Atalanta

Gollini 6,5; Palomino 6,5, Romero 6, Djimsiti 6; Maehle 6,5, De Roon 6, Freuler 7, Gosens 6; Malinovskyi 7 (59′ Pasalic 5), Ilicic 6 (59′ Muriel 6); Zapata 6 (73′ Toloi 6). All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Calvarese 5,5: Le due espulsioni ci sono, il gioco non è particolarmente cattivo, ma a volte eccede nel fiscalismo