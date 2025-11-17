Venerdì 21 novembre 2025 alle ore 16, presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio di Francia” a Villa De Sanctis (Municipio V), va in scena ROMA chiAMA PUGLIA – Un concerto per Villa De Sanctis, spettacolo di musica dal vivo e narrazione ideato e diretto artisticamente dal cantautore pugliese Mizio Vilardi per l’Associazione Culturale L’Albero Felice.

Tra canzoni, aneddoti e racconti semiseri, la serata mette in dialogo la Roma verace e la Puglia poetica, alternando brani originali e omaggi alla tradizione musicale romana e pugliese, con momenti corali e spazi più intimi dedicati alla canzone d’autore.

Sul palco, insieme a Mizio Vilardi, si alterneranno Marco Bellomo, Beatrice Uopi, Federico Rossi, Michele Scarcella e Antonella Vilardi, per un intreccio di voci, dialetti e storie che raccontano il legame tra territori, persone e comunità.

L’evento è sostenuto dal Municipio V di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Cives Romanus APS, E.T.S. Angelo Inglese – Diolovuole Band e Konsumer Italia.

La LOCANDINA.

