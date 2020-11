Roma-Fiorentina 2-0, le pagelle

Roma-Fiorentina

Roma:

Mirante 6,5: Coinvolto nel terribile quarto d’ora iniziale dei giallorossi, mette in difficoltà Veretout con un passaggio pericoloso in una zona a rischio. Per il resto solo una buona parata nel finale e il lancio-assist per la rete di Spinazzola

Mancini 6,5: Partita ordinata e grandi duelli con Ribery sulla destra. Bravo negli anticipi non molla di un centimetro. Molto più sicuro con Smalling al fianco

Smalling 7: Sbaglia poco, anzi nulla. I contrasti sono tutti i suoi e di testa disimpegna sempre nel modo giusto. Il leader della difesa è tornato

Ibanez 6,5: Se lascia qualche buco difensivo, sa rimediare con degli affondi veramente importanti, che praticamente rilanciano l’azione romanista e azionano le giocate dei tre tenori lì davanti. In grande crescita

Karsdorp 6: Si vede il giusto, con qualche buon ripiegamento difensivo e il bel tiro al volo che il buon Dragowski intercetta. Nella ripresa lo fa rifiatare Brunetto Peres

(72′ Peres) 6,5: Buon inserimento, tiene bene la fascia

Pellegrini 7: Gara di qualità e di quantità. È il collante tra centrocampo e attacco. Corre molto ed esce alla distanza. Sa palleggiare alla grande con i big lì davanti e si guadagna un gran numero di punizioni

(79′ Cristante) 6: Ci mette una pezza, anche se si becca un giallo per avercela messa troppo pesante

Veretout 6,5: E’ uno dei protagonisti del terribile quarto d’ora iniziale. Sbaglia molto, ma poi, contro la sua ex squadra si risolleva e diventa uno degli artefici della vittoria. Chiude il centrocampo da qualunque velleità dei viola di riaprire la gara

(90′ Kumbulla) s.v.

Spinazzola 7: Mezzo voto in più per il gol importantissimo che sblocca il match. Ci crede e sfrutta gli errori della difesa viola. Come sempre è una spina nel fianco anche se spesso non è preciso nell’ultimo passaggio.

Pedro 7,5: Corona la sua gara da leader con il gol della raddoppio giallorosso. Grandi guizzi tecnici che mandano in tilt la difesa ospite. Si trova a meraviglia con gli altri due grandi giocatori

(72′ Perez) s.v.

Mkhitaryan 7: Va a tratti, ma è la sua caratteristica. Bravo, però, a recuperare un gran numero di palloni. Alla fine trova sempre la giocata che svolta la gara. Suo l’assist per la rete di Pedro

Dzeko 7,5: E’ il direttore d’orchestra. Dai suoi piedi partono le azioni più pericolose, le sue giocate sono manna dal cielo per i compagni. Sa difendere palla con tutto il corpo. Va spesso vicino al gol, ma sia per sfortuna, sia per imprecisione non corona la sua magistrale prestazione con il sigillo personale

All.: P. Fonseca 7: Il mister trova la quadra, sa chi sono i titolari e punta sui tre campioni in attacco per svoltare la gara. La squadra è compatta anche se a volte non riesce a chiudere il match, ma stavolta trova una Fiorentina benevola

Fiorentina: Dragowski 7; Quarta 4, Milenkovic 5, Caceres 5; Lirola 5, Bonaventura 5,5 (57′ Vlahovic 5,5), Amrabat 4,5 (82′ Duncan s.v.), Castrovilli 5 (45′ Pulgar 5), Biraghi 5; Callejon 4,5 (67′ Kouame 5,5), Ribery 6 (82′ Cutrone s.v.). All.: Iachini 5

Arbitro: Orsato 5,5: Sugli episodi clou non convince. Il rigore su Pellegrini, atterrato in area, si può dare. Non fischia a favore della Roma alcuni falli (in primis su Veretout e Dzeko) che avrebbero potuto comportare conseguenze pericolose. Si riprende nel finale con decisioni più azzeccate