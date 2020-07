Roma-Fiorentina 2-1, le pagelle

ROMA:

Pau Lopez 6: Pochi preoccupazioni per lui. Sul gol è incolpevole

Mancini 6,5: Buona gara di carattere, come spesso gli succede. Segna un gol di testa veramente pregevole, peccato che in fuorigioco

Smalling 6,5: Rientra ai suoi livelli, senza sbavature

Kolarov 6: Non corre grossi, rischi. La paura era rappresentata dalle progressioni di Chiesa, ma stavolta sono poca cosa

Bruno Peres 6,5: Ancora un buona partita. La sua presenza sulla fascia si sente eccome. Da un suo inserimento arriva il primo rigore per i romanisti. Continua a essere insieme a Spinazzola la svolta tattica di Fonseca

Veretout 8: Che dire di un giocatore così universale. Prezioso per la sua capacità di coprire la difesa e correre per tutti, ma abile con la palla al piede, sia nella distribuzione, sia per velocizzare l’azione della squadra. E che dire della sua capacità magistrale nel siglare due calci di rigore in modo perfetto contro la sua ex squadra e che portano alla vittoria la Roma

Diawara 6: Equilibrato, ma non sempre continuo

(dal 77′ Cristante) s.v.

Spinazzola 6,5: Le sue sgambate sono importanti sulla fascia per fiaccare la Fiorentina. Non demorde fino alla fine supportando buona parte delle azioni

Pellegrini 5,5: Ancora una gara sottotono. Ci prova da lontano, ma non riesce a trovare un gol liberatorio. Tatticamente non è così brillante ed è pure sfortunato quando è costretto a uscire per una frattura al setto nasale

(dal 60′ Zaniolo) 6: Meno pimpante delle ultime uscite, ma sembra stia bene fisicamente

Mkhitaryan 6: Parte in sordina per poi arrivare nelle parti finali con le sue zampate, ma stavolta non ha fortuna e prende il palo

(82′ Perez) s.v.

Dzeko 7: Solita prestazione preziosa, più che da finalizzatore, come assistman. Staziona spesso sulla trequarti trascinando la squadra in attacco. Suo l’assist per B. Peres lanciato a rete da cui nasce il primo rigore. Nel finale con un suo inserimento provoca il secondo calcio di rigore

All. Fonseca 6,5: Ha trovato ormai il giusto assetto tattico e anche stavolta riesce a ottenere il massimo dai suoi

FIORENTINA: Terracciano 5,5; Milenkovic 7, Pezzella 5,5, Caceres 6; Lirola 5, Pulgar 6, Duncan 5,5, Ghezzal 5; Chiesa 5,5 (82′ Venuti s.v.), Ribery 6 (dal 46′ Cutrone 5,5), Kouame 6 (dal 46′ Vlahovic 5,5). All. Iachini 6

Arbitro: Chiffi 6: Sugli episodi importanti se la cava e non era facile, infatti anche sul secondo rigore della Roma fa la scelta giusta

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email