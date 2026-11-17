Un nuovo presidio politico e territoriale nel cuore del quadrante est della Capitale, salutato da una folta partecipazione di militanti, simpatizzanti e residenti. È stata inaugurata ieri sera la nuova sede di Fratelli d’Italia nel quartiere di Casal Bertone, alla presenza di alcuni dei principali esponenti nazionali e romani del partito: il deputato e presidente della federazione romana di FdI Marco Perissa, la deputata e responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione Sara Kelany e il deputato e responsabile nazionale dell’Organizzazione Giovanni Donzelli.

Mariani: «Non un punto di arrivo ma un nuovo inizio tra i cittadini»

A fare gli onori di casa nel IV Municipio è stato il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Matteo Mariani, che ha tracciato la rotta del nuovo circolo: «La nuova sede rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio, un luogo di ascolto, incontro e partecipazione». Rivolgendosi ai vertici presenti all’evento, Mariani ha aggiunto:

«Porto nel cuore l’augurio di Giovanni Donzelli, che accolgo con emozione e gratitudine, come un incoraggiamento a proseguire questo percorso con ancora più passione, determinazione e senso di responsabilità. Piedi a terra e cuore tra la gente seguendo l’esempio di Giorgia Meloni, che ha costruito il suo percorso politico senza mai dimenticare le proprie radici e il legame con i cittadini. Non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: perché la politica si fa tra la gente, per la gente».

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