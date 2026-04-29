Roma, internazionali di Tennis: al via l’83ª edizione. Da Sinner alla Paolini, ecco quanto costa vederli

Roma torna al centro della scena internazionale del tennis con l’avvio dell’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia.

I primi scambi delle prequalificazioni hanno inaugurato ufficialmente il torneo, mentre al Foro Italico cresce l’attesa per i protagonisti più attesi, a partire da Jannik Sinner, diventato ormai il punto di riferimento del tennis azzurro.

L’atmosfera è già quella delle grandi occasioni: spalti in riempimento e una corsa ai biglietti che riflette l’entusiasmo crescente attorno all’evento.

I prezzi, tuttavia, variano sensibilmente in base al campo e alla fase del torneo, con picchi importanti per le giornate decisive.

Il momento clou del torneo

Se il sipario si è alzato il 28 aprile, il cuore della competizione arriverà tra il 5 e il 6 maggio, quando prenderanno il via i tabelloni principali del singolare maschile e femminile.

L’assenza di Carlos Alcaraz cambia gli equilibri, concentrando l’attenzione sul numero uno azzurro Sinner e sulla campionessa in carica Jasmine Paolini, attesa a difendere il titolo davanti al pubblico di casa.

Il Centrale e i prezzi da “grande evento”

Il Campo Centrale si conferma il fulcro dello spettacolo, ma anche l’area più costosa per gli spettatori. Per assistere alla finale del singolare maschile, i prezzi raggiungono livelli elevati: si parte da circa 580 euro per i settori meno centrali, fino a superare i 1.000 euro per le tribune più esclusive.

Le soluzioni premium, come le suite, possono oltrepassare i 2.000 euro.

Nelle prime giornate del tabellone principale, i costi risultano più contenuti, con biglietti tra i 60 e i 100 euro, ma l’aumento è progressivo: le semifinali possono arrivare a sfiorare i 900 euro.

Le alternative più accessibili

Per chi vuole vivere l’esperienza del torneo senza affrontare spese elevate, il Foro Italico offre diverse opzioni.

La BNP Paribas Arena (ex Grand Stand) propone incontri di alto livello con prezzi che vanno da poco più di 30 euro fino a circa 380 euro nelle fasi avanzate.

Ancora più accessibile la Supertennis Arena, dove i biglietti oscillano tra i 28 e i 150 euro.

Infine, l’opzione più economica resta il “Ground”, che consente di accedere all’area del Foro Italico e seguire i match sui campi secondari: qui i prezzi partono da circa 7 euro, offrendo comunque la possibilità di respirare l’atmosfera del grande tennis.

Biglietti e sold out

I tagliandi sono disponibili esclusivamente attraverso i canali ufficiali, tra cui il sito del torneo e il circuito Vivaticket. Nonostante i costi elevati, molte sessioni risultano già esaurite.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.