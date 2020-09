Roma-Juventus 2-2, le pagelle

Roma-Juventus

Roma:

Mirante 6: Sicuro tra i pali, non si scompiglia di fronte ai tentativi imprecisi di Morata e compagni. Deve cedere di fronte alla grande stoccata di testa di CR7

Mancini 6,5: Molto determinato, non molla mai. È lui a salire palla al piede e a dirigere la difesa quasi fosse un veterano

Ibanez 6,5: Partita grintosa, non lascia nemmeno un centimetro agli avversari e compie ottimi recuperi su Ronaldo e compagni

Kumbulla 6: Un po’ legnoso, ma alla prima da titolare con la Roma il giovane albanese non demerita e dimostra carattere

Santon 6: Si vede poco, anzi niente, ma in fase di copertura gli juventini da quella parte non trovano spazi

(68′ Bruno Peres) 5: Brutta partita. Entra e lascia svettare Ronaldo per il gol del 2-2, anche se in questo caso è più bravura del portoghese che demerito della difesa. Per il resto è abbastanza inutile in entrambe le fasi

Pellegrini 6: Poca qualità, ma molta quantità. Si vede poco, ma corre molto e cerca di coprire bene le zone di competenza. Sfortunato e ingenuo nel commettere il calcio di rigore che riporta la Juve sull’1-1

(71′ Diawara) 6: Più pimpante rispetto alla gara con il Verona. Migliora anche in fase di recupero

Veretout 7,5: Il migliore del match. Parte in sordina, ma dopo pochi minuti si porta in spalla la squadra. È il fulcro del gioco grazie alle sue ripartenze. Sigla il primo vantaggio su rigore dopo esserselo procurato e segna il gran gol del momentaneo 2-1

Spinazzola 6,5: Molto pimpante sulla fascia, fino alla fine è un pericolo per la difesa bianconera

Mkhitaryan 5,5: Nei primi minuti si inventa una buona azione personale che lo porta a tu per tu con Szczesny, ma spreca tirandogli addosso. Non ha modo di riscattarsi nel corso del match, ma sa duettare a dovere con Pedro e Dzeko

Pedro 6,5: Il migliore dell’attacco. Si muove molto e sa dialogare alla grande con i nuovi compagni. Appena può cerca il tiro, ma anche lui non è fortunato

Dzeko 5: Sempre nel vivo delle azioni, nonostante non sembri così entusiasta e pimpante, ma ha la grave colpa di sbagliare due gol che avrebbero “ucciso” il match

All.: Fonseca 6,5: La squadra gioca nel suo modo, con i tre attaccanti molto mobili che non danno punti di riferimento alla difesa bianconera. Nonostante la Roma abbia creato più della Juve e abbia avuto più occasioni, i suoi giocatori non hanno mostrato la giusta cattiveria. Mancano ritocchi importanti a questa rosa; speriamo che i Friedkin sappiano ricorrere con competenza a questi ultimi giorni di calciomercato

Juventus: Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 5,5, Chiellini 5, Cuadrado 5; Kulusevski 6 (85′ Frabotta s.v.), Rabiot 5, McKennie 5 (58′ Douglas Costa 6), Ramsey 6 (68′ Bentancur 6); Morata 5 (58′ Arthur 5,5), Cristiano Ronaldo 7. All.: Pirlo 6