Roma-Lido, accordo tra Regione e Campidoglio: in arrivo 7 nuovi treni Hitachi

Non più solo incontri e tavoli tecnici: adesso ci sono i numeri. La Regione Lazio porterà a casa 7 nuovi treni Hitachi, “presi in prestito” dalla commessa di 36 convogli ordinati da Roma Capitale per la metro B.

Un’operazione che cambia il destino della Roma-Lido, una delle linee più tormentate dai disservizi, e che segna un nuovo passo nella collaborazione tra Francesco Rocca e Roberto Gualtieri.

L’annuncio è arrivato dal presidente Francesco Rocca durante un confronto pubblico con il sindaco Roberto Gualtieri alla festa di FdI Fenix: un’occasione che ha confermato la sintonia istituzionale tra Regione e Campidoglio.

I primi due treni Hitachi sono già arrivati a Roma e stanno affrontando i test di pre-esercizio. L’intero pacchetto, secondo cronoprogramma, dovrebbe completarsi entro il 2028, con un ritmo serrato che significherebbe quasi un nuovo convoglio al mese.

Non sono mancati gli ostacoli, tecnici e burocratici, emersi nel corso dei tavoli tra enti, ma la soluzione trovata viene definita “di buon senso” anche dal sindaco Gualtieri:

“Prendiamo un pezzo della nostra gara e, invece di tenere tutti i treni, ne diamo alcuni alla Regione Lazio per la Roma-Lido. Lo facciamo volentieri, perché quella linea è sì regionale, ma riguarda la vita quotidiana di migliaia di romani”.

Rocca, dal canto suo, ha messo sul tavolo le cifre: “Da quella gara recupereremo 7 treni per la Roma-Lido. E intanto andiamo avanti su altre infrastrutture: partiranno quest’anno i cantieri della Cisterna-Valmontone e abbiamo rilanciato la procedura per la Roma-Latina, estendendola fino a Fondi”.

Un’accelerazione che sembra colmare i ritardi legati alla fornitura dei 38 convogli Firema acquistati dalla Regione per Metromare e Roma Nord, finora bloccata tra fidejussioni incerte, ipotesi di passaggio a FS e difficoltà produttive.

