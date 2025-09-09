Roma-Lido e Roma-Viterbo, maxi gara da 130 milioni: al via il piano di manutenzione di Astral

Garantire sicurezza, efficienza e un futuro migliore per i pendolari. Con questo obiettivo Astral ha lanciato una gara da 130 milioni di euro per affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee ferroviarie Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo, arterie vitali per migliaia di viaggiatori ogni giorno.

L’accordo quadro avrà una durata di quattro anni e punta a evitare disagi, rallentamenti o addirittura chiusure delle tratte, intervenendo sia sulle infrastrutture a fine vita tecnica che sulle necessarie manutenzioni periodiche.

Tre i lotti in gara:

20,6 milioni per manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria di piccola entità;

4,3 milioni per le operazioni di molatura, ossia la rimozione di difetti e imperfezioni dalle rotaie;

102 milioni per interventi di manutenzione straordinaria su larga scala.

Per velocizzare i lavori, Astral ha già approvato il progetto esecutivo del primo contratto applicativo, che riguarda la ferrovia Roma Nord: si parte con un pacchetto di interventi ordinari da 1,4 milioni di euro.

Un piano ambizioso che segue l’annuncio dell’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, deciso a colmare anni di incuria:

“La Roma-Lido e la Roma Nord hanno sofferto per troppo tempo la mancanza di manutenzione. Ora, grazie alla Regione Lazio, Astral e Cotral stiamo intervenendo per rinnovare le infrastrutture e garantire ai cittadini un servizio all’altezza”.

Con questo investimento, Regione e Astral promettono di voltare pagina: meno guasti, più sicurezza e viaggi finalmente più regolari per chi ogni giorno si affida a queste linee.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.