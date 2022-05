Roma. Partecipazione e Beni comuni

Riportare in primo piano la relazione dell’Amministrazione capitolina con l’associazionismo romano per mettere a sistema buone pratiche e politiche di partecipazione condivise in favore della città sul tema dei beni comuni. Con questo obiettivo il prossimo giovedì 19 maggio 2022 alle ore 16, presso la “Casa della Città” in Largo Giovanni da Verrazzano 7, si svolgerà un primo incontro pubblico con le associazioni della cosiddetta “Coalizione per i Beni Comuni”.

“L’intenzione è quella di riprendere un percorso interrotto con il mondo associativo in generale e, nello specifico, con tutte quelle realtà che si erano rese protagoniste di una stagione di salvaguardia e tutela del bene comune. Quello di domani sarà un primo importante momento di confronto per avviare una discussione volta alla predisposizione e all’approvazione di un “Regolamento sui Beni Comuni”, in merito al quale oltre 150 associazioni in passato avevano avanzato una proposta di iniziativa popolare poi respinta dalla ex maggioranza M5S in Assemblea Capitolina. Il pomeriggio di lavoro sarà anche occasione per la riapertura della Casa della Città che, dopo un lungo periodo di inutilizzo, torna a essere luogo di partecipazione e incontro tra istituzioni e cittadini” ha commentato Andrea Catarci, assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.