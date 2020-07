Roma-Udinese 0-2, le pagelle

Roma:

Mirante 6: L’unico a non perdere la bussola. Si evidenzia per interventi importanti, ma non può far nulla per risollevare le sorti della squadra

Bruno Peres 4,5: Si perde spesso gli avversari, tatticamente un disastro. In fase propositiva è sterile

(63′ Zappacosta) s.v.: Più ordinato tatticamente

Fazio 4: Completamente fuori condizione e prevedibile. Sbaglia anche i passaggi più facili

(72′ Ibanez) 4: Come Fazio, in balia delle ripartenze degli avversari

Smalling 5: E’ spesso fuori posizione, come nel primo gol preso, ma se c’è qualcuno che ancora ci mette una pezza quello è lui

Kolarov 5: Inefficaci i suoi affondi sulla fascia, anche lui non ha il ritmo per giocare a tutta fascia

Diawara 4: Il fantasma di quello visto nella prima parte dell’anno. In cabina di regia è dannoso e non fa più filtro

(63′ Villar) 5: Entra in un contesto caotico in cui lui già era una meteora

Cristante 5: Sebbene abbia commesso gravi errori, non si arrende mai. Con un tiro deviato da fuori area colpisce la traversa, ma anche lui è troppo lento per stare appresso alle ripartenze bianconere

Carles Perez 5,5: Primo tempo da leone in gabbia, ripresa migliore con alcuni buoni spunti che non ci concretizzano in azioni da gol

Perotti 2: Nei primi minuti regala un pregevole assist a Kalinic che spreca, poi si fiacca completamente e la frustrazione si impadronisce di lui: entra pericolosamente sulla gamba di Becao e rosso diretto. Un voto in meno perché capitano

Under 4,5: Gioca solo per sé, come ci ha sempre abituato. Qualche giocata con cui si avvicina anche al gol e poi nulla più

(45′ Mkhitaryan) 5: Gioca più con l’Udinese che con la Roma, regalando “buoni” passaggi agli avversari

Kalinic 4: Quelle poche occasioni che ha a disposizione le spreca sistematicamente. Inadatto a coprire il ruolo di vice Dzeko

(72′ Dzeko) 5: Entra a gara compromessa, ma è impossibile riemergere dal marasma

All.: Paulo Fonseca 3: Petrachi prima di essere cacciato aveva avvertito della scarso impegno dei giocatori, ma in società si è preferito festeggiare il suo allontanamento. Ora Fonseca, con una squadra a pezzi atleticamente, invece di fare miracoli va nel caos più totale schierando una formazione più imbarazzante di quella solita, ma il fatto più grave è l’incapacità della squadra di non saper difendere (nessuno gliel’ha insegnato e non esistono nella rosa giocatori in grado di fare filtro a centrocampo)

Udinese: Musso 6,5; Becao 6,5, Nuytinck 6, De Maio 6,5; Stryger Larsen 6,5, Walace 5,5 (57′ Fofana 6,5), Jajalo 6 (80′ Samir s.v.), De Paul 7, Zeegelaar 6 (65′ ter Avest 6); Okaka 5 (65′ Nestorovski 6,5), Lasagna 7,5 (45′ Teodorczyk 5,5). All.: Luca Gotti 6,5

Arbitro: Guida 6: Giusto il rosso a Perotti, per il resto con un ritmo così basso è facile dirigere nel verso giusto