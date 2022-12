Salute in Movimento al Parco Villa De Sanctis

Domenica 18 dicembre 2022 si terrà una iniziativa per la prevenzione sport e salute, dalle 9:30 alle 13:00 presso la Casa della Cultura e Parco Villa De Sanctis con accesso e parcheggio dalla Polisportiva in via dei Gordiani 5.

Sono consigliati un abbigliamento comodo e le scarpe da ginnastica.

“Salute in Movimento” è organizzata dal Municipio Roma 5 in collaborazione con la ASL Roma 2 ed il Coni Lazio, e ha come obiettivo quello di incoraggiare uno stile di vita sano che metta lo sport al centro delle proprie abitudini quale strumento di prevenzione per migliorare il benessere psicofisico, incentivando il movimento e riducendo la sedentarietà legata all’età. E questo fa parte del protocollo d’intesa firmato a inizio mese tra Coni Lazio e V Municipio.

Durante la mattinata saranno presenti all’interno del parco percorsi dimostrativi di attività sportive per tutte le fasce di età.

Saranno presenti ed interverranno il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste, l’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato, il direttore distretto 5 Asl Roma 2 Fabrizio Ciaralli, il direttore scientifico Scuola dello sport Coni Lazio Carlo Tranquilli, gli assessori municipali allo Sport e alle Politiche Sociali Marco Ricci e Antonino De Cinti, l’Uosd Promozione alla Salute Asl Roma 2 Giulia Cairella e il fiduciario Coni Municipio V Fabio Spadaccia.

Parteciperanno società sportive dilettantistiche, Centri Sociali Anziani e Associazioni operanti nel Sociale.

Presenti anche medici dello sport e fisioterapisti oltre a personale sanitario per la promozione delle vaccinazioni e screening oncologici.

Il programma

Saluti delle autorità

Nordic walking

Fitwalking

Pause attive

Palestra all’aperto (con utilizzo degli attrezzi presenti nel parco)

Vedo io per noi due – Camminata accessibile ai non vedenti (esperimento sensoriale come guida podistica per non vedenti)