Matteo Salvini alza il tiro contro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e accusa il Campidoglio di sabotare il decreto Salva Casa a colpi di circolari interne. Per il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, nella Capitale i regolamenti comunali finiscono per prevalere sulle norme nazionali: «Il Comune di Roma persiste nel continuare a non rispettare una legge dello Stato», attacca il vicepremier parlando di «resistenze ideologiche» e chiedendo di evitare «cittadini di serie A e serie B».

Nel mirino c’è la circolare capitolina del 21 ottobre 2024, con cui gli uffici di Gualtieri hanno stabilito che sui cambi di destinazione d’uso — quelli con cui il decreto governativo punta a facilitare il passaggio di uffici, sottotetti e cantine ad appartamenti — restano valide le regole del Piano regolatore comunale, così come restano dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria, la monetizzazione degli standard e il contributo sul costo di costruzione.

Il precedente del Tar Lazio e la replica dell’assessore all’Urbanistica: «Basta trasformare i rioni storici in alberghi diffusi»

Salvini rinfaccia al Comune anche una sentenza del Tar del Lazio che ha dato ragione a una cittadina romana sul cambio d’uso di un ufficio in abitazione, sostenendo che nonostante lo stop dei giudici amministrativi il Campidoglio continui a bloccare le semplificazioni e a negare nella zona omogenea A del centro storico le sanatorie per le difformità ante 1977 e le piccole difformità.

A stretto giro arriva la risposta dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia: «Credo che il ministro Salvini sia un po’ confuso. Roma Capitale applica le leggi dello Stato, a partire da quella fondamentale, la legge urbanistica nazionale che affida il potere pianificatorio ai Comuni ed anche l’articolo 23-ter del Testo unico dell’edilizia che riserva agli strumenti urbanistici comunali il potere di fissare “specifiche condizioni” ai cambi di destinazione d’uso». Poi l’affondo politico: «Non c’è alcuna ideologia nel chiedere che chi trasforma uffici in abitazioni contribuisca all’edilizia sociale, né nell’impedire che il centro storico, patrimonio dell’umanità, diventi un unico albergo diffuso. Ci dica piuttosto quante case ha “salvato” il suo decreto: oggi in Senato quel numero non è stato fornito».

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