“Salviamo i Beagle”: Formello si accende contro la sperimentazione animale

Due blitz notturni hanno rotto il silenzio alle porte di Roma, trasformando la Cassia in un palcoscenico di protesta e denuncia.

È stata una domenica sera (quella appena trascorsa) di tensione e determinazione: alle 21, un gruppo di attivisti del movimento Stop Plastica ha srotolato uno striscione con la scritta “Salviamo i Beagle”, mentre fumogeni rossi e verdi illuminavano il ponte della Cassia Bis a Formello.

Pochi minuti dopo, una seconda azione ha avuto luogo sulla Cassia, dentro la città di Roma, con gli stessi slogan e lo stesso messaggio chiaro: fermare la sperimentazione su 1.600 beagle destinati ai laboratori.

Una sentenza cruciale in arrivo

Oggi, il Tar del Lazio è chiamato a pronunciarsi su una decisione che potrebbe cambiare il destino di questi animali. Aptuit, la società al centro della controversia, è in attesa di un verdetto che potrebbe autorizzare la ripresa degli esperimenti clinici e tossicologici. Se il tribunale darà il via libera, i cani – attualmente ospitati in un allevamento in Francia – saranno trasferiti in Italia per essere sottoposti a test invasivi.

Secondo le associazioni animaliste, questi test mirano a valutare la soglia di sopportazione fisica e comportamentale degli animali, esponendoli a sofferenze indescrivibili. I beagle, scelti per la loro natura docile e per l’elevata soglia del dolore, rischiano di diventare vittime di una pratica che gli attivisti definiscono “obsoleta e crudele”.

La mobilitazione cresce: in strada contro la vivisezione

La protesta notturna è solo l’inizio. Oggi, in via Flaminia, si terrà una manifestazione ufficiale che vedrà in prima linea il Partito Animalista Europeo, insieme a Animalisti Italiani, Centopercentoanimalisti e altre realtà impegnate nella difesa dei diritti degli animali.

La battaglia ha radici profonde. Dal 2021, le denunce di numerose associazioni hanno portato a indagini e inchieste sui metodi utilizzati nei laboratori di Aptuit. Il Tar, in risposta a queste pressioni, ha sospeso le autorizzazioni dell’azienda per sei mesi, bloccando temporaneamente la sperimentazione. Ma ora il rischio di un ritorno ai test è più concreto che mai.

Un sistema crudele e superato?

Gli attivisti non usano mezzi termini: “La sperimentazione animale è inutile e barbara”, si legge nella nota ufficiale di Stop Plastica. Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani, rincara la dose:

“Non possiamo accettare che centinaia di cani vengano torturati in nome di una falsa scienza. Esistono metodi alternativi, più efficaci e privi di crudeltà”.

Le associazioni sostengono infatti che ci siano strumenti scientifici più avanzati – come i modelli in vitro e le simulazioni digitali – che permetterebbero di ottenere risultati più affidabili senza ricorrere alla sofferenza di esseri viventi.

Un verdetto che farà storia

L’udienza di oggi non è solo una questione giuridica: è un banco di prova per il futuro della ricerca scientifica e dei diritti animali in Italia.

Una sentenza favorevole ad Aptuit potrebbe aprire la strada a nuove autorizzazioni per laboratori di vivisezione, rilanciando una pratica che molti pensavano superata.

Nel frattempo, le strade di Roma continuano a risuonare con un messaggio semplice ma potente: “Salviamo i Beagle”. Per gli attivisti, questa battaglia non si fermerà fino a quando l’ultimo cane non sarà al sicuro.

