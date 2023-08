Sambuci, 12 agosto: tornano le Streghe e la magia della Pizza Somma

La NOTTE DELLE STREGHE di Sambuci è una sagra demo-etno-gastronomica istituita molti anni fa dall’Associazione Culturale Terzo Millennio che esalta i sapori umili e più autentici di un tempo e la figura magico-rituale della donna, avvolta nel suo mistero di

compenetrazione con la natura, la procreazione, la vita.

Della Madre Terra la donna contadina conosceva tutti i segreti, conosceva le proprietà benefiche o malefiche delle erbe e ne faceva decotti, unguenti, balsami, olii, pietanze. Un po’ maga, un po’ strega, ma anche un po’ santa, proprio perché un tempo nelle

culture arcaiche il confine tra magia e religione era davvero labile, la donna era custode di rituali segreti e formule tramandate oralmente (e in linea esclusivamente femminile), da un’anziana della famiglia ad una giovane, in particolari notti dell’anno.

E come queste vecchie “maghe” di un tempo, è per noi un piacere e segno di continuità dell’antico rito, avere tramandato ai giovani della PRO LOCO DI SAMBUCI la magia di questa festa esclusiva ed unica nel suo genere, che rallegra e suggestiona la notte dell’agosto sambuciano da un ventennio.

Streghe, maghe, zingare provenienti dal Medioriente e dall’Anatolia sostavano a Sambuci e nei paesi limitrofi (non è casuale il culto di Santa Anatolia a Gerano) nel corso del viaggio che le conduceva verso i luoghi scelti per le loro saghe e i loro sabba.

Le madri offrivano loro le squisite pizze cotte al focolare domestico per ristorarle, rabbonirle e tenerle lontane dai loro bambini che, secondo la superstizione, le streghe potevano rapire.

Le PIZZE SOMME offerte in questa magica serata hanno a che fare con il fuoco, con i frutti della terra e con la donna in maniera strettissima, con una sapiente alchimia di

ingredienti, con la Terra e con i misteri che abbiamo ereditato dalla nostra ricchissima

storia delle tradizioni popolari. Sono, oltre che buonissime, scaramantiche e

magiche perché mangiarne porta fortuna e allontana le negatività.

Ancora oggi “LA NOTTE DELLE STREGHE” di Sambuci, pur adeguandosi al mutamento dei tempi, mantiene inalterato il suo fascino ed il gusto di poter ritrovare i sapori naturali di un tempo.

Le cosiddette PIZZE SOMME, antichissima pietanza della tradizione gastronomica

contadina locale, sono preparate e cucinate seguendo l’antica ricetta, farcite con erbe di campo e salsicce.

Come sempre la serata del 12 agosto, assolutamente da non perdere, è allietata da musica e spettacoli a tema.

Le streghe vi aspettano a Sambuci nella fantasmagorica notte loro dedicata.

Stand aperti a partire dalle ore 19,30 per una notte all’insegna del divertimento, della magia e dei sapori della tradizione locale.

La serata sarà ricca di sorprese e spettacoli a tema.

PRO LOCO SAMBUCI