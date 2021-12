Sampdoria-Lazio 1-3: un calcio alla crisi

La Lazio è tornata alla vittoria in trasferta a Genova sul campo della Sampdoria. A Marassi i capitolini hanno archiviato la pratica con un primo tempo perfetto, terminato 3-0, grazie ai goal ci Milinkovic e la doppietta di Immobile. Nella ripresa è inizia un’altra gara con il bomber precauzionalmente in panchina ed un diverso atteggiamento della squadra che in pratica ha subito il ritorno degli avversari, i quali hanno approfittato anche dell’ingenua doppia ammonizione di Milinkovic.

La Samp ha riaperto il match solo nel finale con Gabbiadini, trovando poi l’opposizione di Strakosha (in campo titolare al posto di Reina).

Primo tempo

Un po’ per scelta ed un po’ per turnover Sarri dal primo minuto ha tenuto fuori oltre a Reina anche Felipe Anderson, Luis Alberto e Lazzari.

E proprio i sostituti Marusic, Basic e Zaccagni hanno trascinato la Lazio nel primo tempo, chiuso per 3-0. Milinkovic ha aperto le marcature su assist di Zaccagni, con l’ex Verona che poco dopo ha propiziato anche il raddoppio di Immobile.

La Lazio nonostante l’ampio vantaggio ha continuato ad attaccare, sfiorando il tris in più di un’occasione, che è arrivato al 37’ ancora una volta con Immobile, ora a quota 166 goal in maglia biancoceleste ed al comando della classifica cannonieri, a quota 13 goal insieme al fiorentino Vlahovic.

Secondo tempo

Nella ripresa è iniziata un’altra gara, soprattutto per un approccio più rilassato della Lazio, con Sarri che ha concesso riposo a Immobile inserendo Muriqi. Con la Samp più viva in attacco Strakosha si è messo in mostra con qualche bella parata: al 53’ su Thorsby ed al 57’ su Gabbiadini.

Al 67’ la Lazio è rimasta in dieci per l’espulsione di Milinkovic, a causa delle proteste del serbo ai danni di Fabbri che un minuto prima l’aveva ammonito ingiustamente nel contrasto con Augello.

A questo punto Sarri ha puntato da abbassare i ritmi a difesa del triplo vantaggio con la Samp che è riuscita a riaprire la gara al 89’ con Gabbiadini.

La Samp nel recupero poi ha sfiorato per ben due volte il 2-3, prima con Ekdal e poi ancora con Gabbiadini.

Le pagelle di Sampdoria-Lazio 1-3

LAZIO

Strakosha 6.5 – Nel primo tempo è stato spettatore in campo ma nella ripresa ha sfoderato almeno tre parate decisive.

Hysaj 6 – Gli ha giovato lo spostamento di fascia, dalla sinistra alla destra.

Luiz Felipe 6.5 – Ha giocato una buona gara, facendosi rimpiangere nel precedente match contro l’Udinese.

Acerbi 6 – La partita è stata abbastanza agevole.

Marusic 7 – La positività al Covid ha costretto Sarri a far a meno di un importante pedina, che a Marassi ha dimostrato quanto sia importante per questa squadra.

Milinkovic 7 – Ha giocato una buonissima gara, condita dal goal che ha aperto le marcature. Nella ripresa l’ingiustizia ricevuta l’ha mandato su tutte le furie e le sue proteste hanno costretto la Lazio a giocare in dieci gli ultimi venti minuti del match.

Cataldi 6.5 – Dopo due gare gare sottotono è tornato ad essere quel metronomo di metà campo, che l’ha portato ad essere titolare.

64′ Leiva 6 – Il brasiliano è entrato in campo con la squadra in difesa del risultato.

Basic 6.5 – Ha preso il posto di Luis Alberto ed ha dato maggiore equilibrio alla squadra.

Zaccagni 7.5 – Questa è stata la sua migliore gara in biancoceleste, soprattutto nel primo tempo ha mandato ai matti gli avversari, confezionando due assist ravvicinati.

78′ Lazzari sv.

Immobile 7.5 – Le occasioni che gli sono capitate le ha spedite dentro, mettendo a segno una bella doppietta. Nella ripresa, complice l’ampio vantaggio ed un dolore al ginocchio, è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina.

46′ Muriqi 5.5 – Non ha avuto occasioni e quando gli è arrivata qualche palla giocabile ha sbagliato la giocata.

Pedro 7 – L’ex Roma non ha fatto goal ma è stato utilissimo alla causa biancoceleste.

64′ F. Anderson 5.5 – La panchina, più che meritata, rischia di buttarlo giù emotivamente.

All. Maurizio Sarri 6.5 – La Lazio ha dominato il primo tempo giocando 45 minuti sontuosi ma poi si è spenta soprattutto mentalmente ed ha lasciato troppo campo agli avversari.

SAMPDORIA

Audero 5.5, Bereszynski 5 (57′ Yoshida 6), Ferrari 4.5 (46′ Dragusin 6), Chabot 5, Augello 5, Candreva 5.5 (85′ Ciervo sv), Thorsby 5.5, Ekdal 5.5, Verre 5 (46′ Silva 6); Quagliarella 5 (46′ Caputo 5), Gabbiadini 6. All. Roberto D’Aversa 5.

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna) 5.5

Il tabellino di Sampdoria-Lazio 1-3

Marcatori: 7′ Milinkovic (L), 17′, 37′ Immobile (L), 89′ Gabbiadini (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (57′ Yoshida), Ferrari (46′ Dragusin), Chabot, Augello; Candreva (85′ Ciervo), Thorsby, Ekdal, Verre (46′ Silva); Quagliarella (46′ Caputo), Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Falcone, Yepes, Murru, Depaoli, Askildsen, Trimboli. All. Roberto D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi (64′ Leiva), Basic; Zaccagni (78′ Lazzari), Immobile (46′ Muriqi), Pedro (64′ F. Anderson). A disp. Reina, Adamonis, Radu, Vavro, Luis Alberto, Escalante, Akpa Akpro, Moro. All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna). Assistenti: Ciro Carbone – Rodolfo Di Vuolo. IV° ufficiale: Francesco Meraviglia. V.A.R.: Marco Guida. A.V.A.R.: Alberto Tegoni.

NOTE: Ammoniti: 14′ Candreva (S), 38′ Bereszynski (S), 39′ Quagliarella (S), 68′ Milinkovic (L), 80′ Silva (S), 88′ Muriqi (L). Espulso: Milinkovic (L).