Sampdoria-Roma 0-1, le pagelle

Sampdoria-Roma

Sampdoria: Audero 6; Sala 6, Tonelli 5,5, Andersen 5,5, Murru 6; Vieira 6,5 (Dall’89’ Sau s.v.), Praet 6, Linetty 6 (Dal 58′ Jankto 5,5); Saponara 5,5 (Dal 58′ Gabbiadini 5); Quagliarella 6,5, Defrel 5,5. All. Giampaolo 6

Roma:

Mirante 6,5: C’è nei momenti che contano. Si oppone con tempismo e tecnica al gran tiro di Defrel. Bene anche con i piedi. Sa infondere maggior sicurezza al suo reparto

Karsdorp 6,5: Dalle sue parti ha spazio per scendere sulla fascia e lo fa regolarmente, supportando a dovere la manovra giallorossa. Peccato per l’infortunio muscolare (il 44esimo in stagione per la Roma), l’olandese non riesce mai a garantire continuità per i suoi problemi fisici

(Dal 51′ Juan Jesus) 6: Entra per l’emergenza sulla fascia destra, ma si ritrova subito a combattere serrando i ranghi della difesa

Manolas 6,5: Con lui è un’altra difesa. Chiude a dovere i varchi, scacciando le difficoltà maggiori

Fazio 6,5: Ritorna ai suoi livelli, anche perché De Rossi sa ordinare un maggior filtro davanti alla difesa. Bravo negli anticipi e preciso di testa

Kolarov 6: Fa il suo anche se si vede che non ha la spinta di inizio stagione

De Rossi 7,5: Il capitano trascina i suoi alla vittoria con una prestazione da vero campione. Dà il solito equilibrio alla squadra ed è l’unico a velocizzare veramente la manovra con le sue giuste verticalizzazioni. Segna la rete della vittoria credendoci fino all’ultimo. Un gladiatore

Cristante 6: Sempre nel vivo dell’azione, anche se il suo passo lento non garantisce quella fluidità di manovra che potrebbe essere pericolosa. Comunque continuo fino alla fine

Pellegrini 6: Molto attivo finché ne ha la forza. Riesce a districarsi elegantemente tra le maglie del rombo di centrocampo messo su da Giampaolo. Nella ripresa è costretto a uscire non essendo ancora al top

(Dal 66′ Dzeko) 7: La sua entrata cambia la gara. Diventa il fulcro del gioco romanista, trascinando con la sua tecnica e la sua sapienza tattica la squadra alla vittoria. Smista, fa salire la squadra e regala assist ai compagni. Una scarsa mezz’ora di gioco per far ricordare la sua importanza per questa squadra

Zaniolo 6,5: Non sempre si denota per giocate di grido, ma non è mai scontato e sa lottare e sacrificarsi per la squadra. Nella ripresa trova maggiori spazi sulla fascia diventando sempre più pericoloso per i difensori blucerchiati. Prende il palo da calcio d’angolo con un colpo di classe che stava beffando Audero

Kluivert 6,5: Anche il giovane olandese sforna una prestazione importante e di grande sacrificio. Pochi spunti per lui, ma è pungente. Gli manca solo la giusta prontezza nella conclusione. Fino all’ultimo è prezioso nel ripiegare e recuperare diverse palle in fase difensiva

(Dal 72′ El Shaarawy) s.v.

Schick 6: Primo tempo abulico, che impedisce alla squadra di essere incisiva sotto porta. Nella ripresa, con l’innesto di Dzeko, ha maggiori spazi. Spizza di testa la palla che poi De Rossi ribadirà in rete dopo l’intervento di Audero

All. Ranieri 6,5: i giocatori cominciano a seguirlo e dopo i miglioramenti contro la Fiorentina, arriva la vittoria dopo una partita convincente. Squadra compatta e fortunata, il giusto mix se si è determinati

Arbitro: Mazzoleni 7: Buona gara di qualità. Azzecca tutte le decisioni più difficili, ben supportato dal VAR, confermadosi uno degli arbitri più saggi della serie A