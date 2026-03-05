San Lorenzo, l’8 marzo l’arte scende in piazza: arriva l’Albero delle Identità

L’8 marzo appuntamento a piazza dell’Immacolata con l’Albero delle identità, promosso dall’Associazione Happy Coaching and Counseling, con il patrocinio del Municipio II.

Il programma prevede un insieme di iniziative, laboratoriali ed esperienziali, rivolte a scuola, cittadini e cittadine di tutte le età.

L’arte e la cura dello spazio pubblico diventano strumento per generare benessere, competenze e cittadinanza attiva, con una ricaduta sociale e territoriale tangibile.

La piazza si trasformerà in uno spazio educativo per coinvolgere la cittadinza nella realizzazione del mosaico partecipato, nei giochi di piazza e in attività sportive inclusive.

