Sassuolo-Lazio 2-1: ennesimo passo falso

Dopo un primo tempo condotto in vantaggio la Lazio ha subito la rimonta dal Sassuolo ed ha incassato l’ennesima sconfitta della stagione. Il goal in avvio di Zaccagni aveva illuso i capitolini che poi dalla mezz’ora in poi hanno subito il ritorno dei padroni di casa, che ha costretto la Lazio a difendersi compatta.

Anche se con qualche tentennamento la squadra è Strakosha all’intervallo sono riusciti a conservare l’esiguo vantaggio ma facendo i contri con l’infortunio di Pedro.

Rimonta subita

Nella ripresa al posto dello spagnolo è entrato Felipe Anderson e la Lazio in campo in qualche modo si è consegnata al Sassuolo, che ha comandato la manovra anche senza creare troppi pericoli.

La svolta emiliana è arrivata al 63’ quando Berardi ha messo dentro la palla dell’1-1. Il sorpasso è arrivato cinque minuti dopo con Raspadori.

Incrocio dei pali

Nel finale gli uomini di Sarri hanno provato il tutto e per tutto sfiorando il pari su calcio piazzato di Basic che si è stampato all’incrocio dei pali.

La Lazio non è stata neanche fortunata perché la palla è ribalzata sulla linea di porta, ma senza oltrepassarla.

Negli ultimi minuti poi il Sassuolo ha badato a gestire il risultato ed ha festeggiato i tre punti. Dall’altra parte la Lazio ha incassato la settima sconfitta del suo campionato.

Le pagelle di Sassuolo-Lazio 2-1

LAZIO

Strakosha 6 – Nel primo tempo ha tenuto in piedi la Lazio ma nella ripresa non è stato abbastanza reattivo, soprattutto nel secondo goal subito

Hysaj 6 – Ha giocato bene soprattutto nel primo tempo.

78′ Muriqi 6 – Si è guadagnato la punizione con la quale Basic ha colpito l’incrocio dei pali.

Luiz Felipe 5.5 – Non era ben posizionato in occasione dei goal avversari.

Acerbi 5 – Si è fatto sorprendere da Berardi in occasione del pareggio emiliano

Marusic 6 – Ha fatto sentire la sua pressione sulla sinistra.

Akpa Akpro 5 – Ha palesato i suoi limiti tecnici. È un giocatore non da Lazio e forse neanche da Serie A.

71′ A. Anderson 6 – Si è guadagnato qualche fallo.

Cataldi 5.5 – È andato in difficoltà insieme a tutta la squadra.

78′ Leiva sv.

Basic 6.5 – In questo momento è il migliore centrocampista a disposizione di Sarri.

Pedro 7 – Ha giocato un buon primo tempo servendo anche l’assist per il goal di Zaccagni. Poi l’infortunio l’ha tenuto fuori nella ripresa e la Lazio ha perso la gara.

46′ F. Anderson 5 – Non sta attraversando un buon momento di stagione

Immobile 5 – Non è al meglio della condizione e si è visto anche in questa gara.

Zaccagni 7 – Ha gamba è ha meritato di segnare il suo primo goal in biancoceleste. Peccato

65′ Lazzari 5.5 – Ha giocato in una posizione più avanzata ma senza creare pericoli.

All. Maurizio Sarri 5.5 – La panchina corta gli sta creando più di qualche grattacapo. Per far fronte alle squalifiche di Milinkovic e l’infortunio di Luis Alberto ha dovuto schierare Akpa Akpro, con le conseguenze del caso.

SASSUOLO

Consigli 5.5, Toljan 6, Ferrari 6 (74′ Ayhan 5), Chiriches 6, Rogerio 6.5, Frattesi 6, Lopez 6, Berardi 7 (80′ Defrel sv), Raspadori 7 (89′ Muldur sv), Traore 6.5 (74′ Henrique sv), Scamacca 6 (80′ Boga sv). All. Alessio Dionisi 6.5.

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno) 6.5

Il tabellino di Sassuolo-Lazio 2-1

Marcatori: 7′ Zaccagni (L), 63′ Berardi (S), 69′ Raspadori (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari (74′ Ayhan), Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi (80′ Defrel), Raspadori (89′ Muldur), Traore (74′ Henrique); Scamacca (80′ Boga). A disp.: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui. All.: Alessio Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (78′ Muriqi), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro (71′ A. Anderson), Cataldi (78′ Leiva), Basic; Pedro (46′ F. Anderson), Immobile, Zaccagni (65′ Lazzari). A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Escalante, Moro. All.: Maurizio Sarri.

Arbitro: Simone Sozza (sez. Seregno). Assistenti: Vivenzi – Lombardo. IV° ufficiale: Cosso. V.A.R.: Irrati. A.V.A.R.: Carbone.

NOTE: Ammoniti: 39′ Marusic (L), 73′ A. Anderson (L), 78′ Berardi (S). Espulso: 87′ Ayhan (S). Recupero: 1′ pt, 5′ st.