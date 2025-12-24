Scatole di Natale Roma, un progetto di solidarietà e umanità

“La vera felicità sta nel dare” diceva il Mahatma Gandhi. Il Centro Culturale Lepetit e L’Incontro Associazione Culturale di Tor Teste APS ogni Natale aderiscono ad una iniziativa benefica.

Quest’anno ci ha colpito in modo particolare l’iniziativa “Scatole di Natale Roma”, nata qualche anno fa dall’idea delle scatole Regalo di Milano di Marion Pizzano, che ha avuto una diffusione su tutto il territorio nazionale, e promossa a Roma da Casa Lupa, ZeroCento e WOW ODV, coinvolgendo scuole ed associazioni del Comune e dintorni.

L’intento innanzitutto è di sostenere tutte quelle realtà ed enti locali che si occupano tutto l’anno delle persone indigenti e fragili del territorio e di prestare attenzione, in questo particolare periodo dell’anno, a quanti sono meno fortunati di noi. Dare un concreto aiuto donando significa vivere in pieno lo spirito ed i valori del Natale attraverso dei gesti piccoli per noi ma di grande significato per tutti coloro che vivono una situazione disagiata.

Il progetto consiste nel preparare pacchi da destinare a donne, uomini e bambini precisando a chi è indirizzato il pacco, aggiungendo sesso ed età, componendo delle scatole della misura di quelle che contengono abitualmente le scarpe, riempite tutte con oggetti che appartengono alle seguenti categorie: un indumento caldo, un prodotto per la cura personale, un cibo dolce, un passatempo/gioco ed un biglietto gentile. C’è una variante destinata ai senza tetto, per i quali la scatola deve contenere una cosa calda, una cosa dolce, una cosa indispensabile (ad esempio un kwey) ed un biglietto.

Pensare, trovare, scegliere, impacchettare, regalare a qualcuno che non si conosce ma che sicuramente avvertirà il calore e la profondità del nostro gesto, immaginare la gioia, il sorriso, l’emozione nello scartare ogni pacco o nel leggere le parole di auguri non può che essere un enorme regalo e la testimonianza che donare incondizionatamente riscalda il cuore e ci aiuta ad essere persone migliori.

E come sempre quando si tratta di proposte di questo genere, gli associati hanno risposto con grande entusiasmo e generosità ed in pochi giorni la segreteria del Centro Culturale è stata invasa da scatole coloratissime.

Che sia per tutti un Natale di serenità, di pace e soprattutto di solidarietà e umanità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.