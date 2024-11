Scuola dell’infanzia: online rinuncia iscrizione a.s. 2025/2026

Fino all’11 dicembre è possibile rinunciare all’iscrizione alla scuola dell’infanzia capitolina per l’anno 2025/26.

Per farlo, basta utilizzare il servizio online Rinuncia alla riconferma.

Dopo l’11 dicembre si potrà comunque rinunciare alla scuola dell’infanzia facendo richiesta direttamente al Municipio di riferimento.

Chi vuole proseguire, invece, non deve effettuare alcuna domanda: la riconferma è automatica.

Fanno eccezione coloro che compiranno sei anni o più alla data del 31 dicembre 2025: in questo caso bisogna inoltrare una richiesta al Municipio.

È necessaria una domanda al Municipio anche per richiedere, relativamente alle bambine e ai bambini con disabilità, il rinnovo del personale per l’inclusione scolastica.

Mentre per l’assegnazione dell’Oepac (Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione) l’istanza va presentata online.

Dettagli, contatti e modulistica nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

