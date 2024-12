Scuole Aperte Natale 2024: gli istituti selezionati

Sono 17 le proposte selezionate nell’ambito del progetto “Scuole Aperte Natale 2024”. L’iniziativa prevede la realizzazione di attività educative nel periodo tra il 23 dicembre e il 3 gennaio.

Le proposte finanziate da Roma Capitale saranno a titolo completamente gratuito e si svolgeranno con un orario minimo (8.00-16.00) e per almeno 25 bambine e bambini (suddivisi in fasce di età 3-5, 6-9 e 10-13 anni).

Il progetto “Scuole Aperte Natale 2024” nasce con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di crescita culturale, socialità e condivisione ad alunne e alunni, fornendo un importante sostegno alle famiglie durante le vacanze natalizie scolastiche.

Nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale l’elenco degli istituti ammessi e maggiori informazioni.

