Seconda presentazione del romanzo “Quel che resta” alla Casa della Cultura Silvio di Francia

Sabato 15 novembre alle ore 17, la Casa della Cultura “Silvio di Francia”, sita in Villa De Sanctis a via Casilina 665, ospiterà la seconda presentazione del romanzo “Quel che resta” di Gianluigi Polcaro.

L’incontro, viste le tematiche affrontate nel libro e il particolare interesse per il quadrante est di Roma, è patrocinato dal Municipio Roma 5.

Presente l’Assessore allo Sport e alla Promozione del territorio Marco Ricci che porterà il saluto istituzionale del Municipio.

La presentazione sarà moderata da Riccardo Pulcini, scrittore e cantautore, che dialogherà con l’autore, mentre l’attrice Nadia Barbarella leggerà alcuni brani tratti dal romanzo.

Il Pigneto e i suoi dintorni sono stati infatti scenario di momenti cruciali della storia recente, e nel libro di Polcaro le vicende del passato si intrecciano alle dinamiche sociali e culturali di oggi.

“Quel che resta” racconta la storia di Giunio, un comandante partigiano che seguirà Luigi Longo nelle file del PCI, e di Giulio Deritti, un giornalista bohémien dei nostri giorni. Storie solo apparentemente parallele ma che si incontrano in vicende storiche e avvenimenti personali.

La narrazione si svolge tra il nord Italia, luogo principe della Resistenza, e Roma, in particolare nel quartiere Pigneto, che nel romanzo rappresenta un crocevia di memorie e trasformazioni, testimone dei fatti salienti del nostro secondo dopoguerra, dal cinema neorealista, fino ad arrivare a Pasolini e alla commedia all’Italiana, che ha riscontrato nel Pigneto un set naturale per il cinema e per la televisione.

L’evento, con ingresso gratuito, segue la presentazione svoltasi alla libreria caffè Mangiaparole del 18 ottobre.

