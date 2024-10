Segni. Ecco i premiati del Premio Biennale Letterario dei Monti Lepini 2024

Domenica 6 ottobre 2024, all’interno del salone della Scuola Media “Don Cesare Ionta” a Segni, si è svolta la Cerimonia di Premiazione della XX Edizione del Premio Biennale Letterario dei Monti Lepini.

Alla manifestazione – organizzata dall’Associazione Artisti Lepini in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Segni – erano presenti la Presidente dell’associazione Daniela Ionta, il Direttore delle Collane di Storia e Cultura Lepina Piero Cascioli, la Vicesindaca del Comune di Segni Chiara Pizzuti, l’Amministratore unico della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti, il Direttore Editoriale di CronacheCittadine.it Giulio Iannone, il prof. Mario Saccucci, la Vicepreside della Scuola media Paola Vittori e la Responsabile della Biblioteca Comunale Annalisa Ciccotti.

Dopo il saluto agli intervenuti della Presidente Daniela Ionta, il Direttore delle Collane di Storia e Cultura Lepina Piero Cascioli, ha ripercorso la storia del Premio dalla sua ideazione – opera del compianto Franco Caporossi – fino ad oggi.

Dopo i saluti della Vicesindaca Chiara Pizzuti, dell’A. U. della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti e della Vicepreside Paola Vittori si è entrati nel vivo della cerimonia di Premiazione.

I numerosissimi lavori presentati sono stati valutati dalla giuria composta da Piero Cascioli, Annalisa Ciccotti, Daniela Ionta, Maro Saccucci e Roberto Campagna e che ha stilato le graduatorie per ogni sezione, le menzioni speciali ed il vincitore del Premio che in questa edizione è stata la Prof.ssa Antonietta Pastorelli per la poesia “Io ti vengo incontro”.

Di seguito tutti i premiati.

PREMIO AUTORE DELL’ANNO “FRANCO CAPOROSSI” a Paolo Massari per il romanzo “Tua figlia Anita” Ed. Nutrimenti

MENZIONE SPECIALE alla linea editoriale curata dalla Compagnia dei Lepini

SEZIONE POESIA IN LINGUA INEDITA

1. “La pelle dei poeti – per Alda Merini” di Davide Colacrai

2. “Il nodo” di Federica Carella

3. “Il sogno di Danilo” di Pietro Catalano

MENZIONE SPECIALE A Giuseppe Davelli

ATTESTATO DI ECCELLENZA a Bruna Ascione e Monia Manciocco

ATTESTATO DI MERITO a Gianpalo Fiore e Bruno Nardoni

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a Carpentieri Angela, Maria Antonietta Roberti, Enzo Schiavi

SEZIONE POESIA IN LINGUA EDITA

1. “L’angelo guardiano” di Sheiba Cantarano

2. “D come Davide: storie di plurali al singolare” di Davide Rocco Colacrai

3. “Spirali: Appunti di un vissuto” di Maria Lanciotti

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a Federica Carella

SEZIONE POESIA DIALETTALE

1. “ ‘Na fiamma ‘e foco” di Benedetto Bagnani

2. “È n’amore ‘ccosì russo” di Giorgia Amen

3. “Jo zzinàle” di Dante Ceccarini

ATTESTATO DI MERITO a: Autori dell’Antologia Il canto della mia terra, Vincenzo Lanna, Enzo Schiavi, Dora Uspi

SEZIONE NARRATIVA EDITA

1. “Il sentiero del riscatto” di Alessandro Petruccelli

2. Ex aequo

“D’amore e morte” di Teresa Campi

“Delitti nella città di Saturno” di Antonio Scarsella

3. “La cena degli orali” di Eros Ciotti

MENZIONE SPECIALE a Pietro Vitelli

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a Antonio Mariano Baldinetti, Alessandra Corvi, Antonio Di Lallo, Maria Lanciotti, Alessandro Paritanti

SEZIONE NARRATIVA INEDITA

1. “Costanza” di Paola Cacciotti

2. “A mani vuote. Ineluttabilità di un eccidio” di Pier Giulio Cantarano

3. “Sei forte, Ale!” di Massimo Verzili

MENZIONE SPECIALE a Riccardo Bianconi, Denis Risi, Matteo Vetica

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a Sheiba Cantarano, Maria Cavazzuti, Paola Lenci, Guglielmo Zamparelli

SAGGISTICA E STORIA EDITA

1. “Il caso Paliano” di Roberto Salvatori

2. “La spiritualità” di Aldo Moro di Giancarlo Loffarelli

3. “L’aria che respiriamo” di Vincenzo Iannuzzi

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a Associazione Cammino ODV, Alessandro Spaziani, Lorenzo Spaziani, Roberto Spaziani

IX CENTENARIO MORTE DI SAN BRUNO – ATTESTATO DI MERITO a Daniela De Rivo

TESI DI LAUREA

DIPLOMA D’ONORE CON MENZIONE SPECIALE a Maria Ludovica Pizzuti per la tesi “Il pellegrinaggio nel medioevo: uno strumento per connettere persone e cultura. Il caso dell’Inghilterra e del Lazio analizzando il culto di Tommaso Becket”.

DIPLOMA DI ECCELLENZA a Federico Galterio

VINCITORE DEL PREMIO BIENNALE LETTERARIO MONTI LEPINI 2024

“Io ti vengo incontro” di Antonietta Pastorelli

Al termine dell’evento molti dei premiati, insieme agli organizzatori, si sono ritrovati a pranzo all’Hotel “La Pace”, dove sono stati raggiunti, per un saluto, anche dal Vicesindaco della città Metropolitana di Roma – e Sindaco di Colleferro – Pierluigi Sanna.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙