SeminaMonti dal 9 al 30 giugno

Semi e fioriture di idee e progetti per la rinascita di un tessuto urbano che metta al centro la persona e l’ambiente nel Rione Monti: si riassume così l’evento SeminaMonti che si svolgerà dal 9 al 30 Giugno 2019 presso il Rione Monti a Roma. L’evento è organizzato dalla Rete d’imprese Monti Green.

Una kermesse di appuntamenti durante i quali la Rete d’imprese Monti Green presenta i progetti intrapresi e sviluppati nell’ambito del programma finanziato dalla Regione Lazio e realizzati con la collaborazione del Municipio Roma I Centro. Durante gli incontri saranno presentate le esperienze legate alla sostenibilità ambientale e le attività aderenti al Progetto Rete d’imprese Monti Green, ma andremo anche a toccare temi importanti per il nostro territorio e più in generale per le città di oggi e del domani.

Si parlerà di innovazione tecnologica che consente sviluppo di servizi, qualità della vita e partecipazione della cittadinanza; di ciclo dei rifiuti ed esperienze per diminuire l’impatto ambientale dei rifiuti fino a trasformarlo da “problema” a risorsa economica. Servizi, mobilità, commercio, saranno i temi centrali degli incontri, i focus saranno dedicati alla tutela e al rilancio dell’artigianato e delle piccole attività di qualità di cui il nostro territorio è ancora molto ricco.

Ci confronteremo su esperienze già esistenti per cercare di trarre spunto nella realizzazione dei progetti futuri di “Monti Green”: i nuovi semi per il nostro territorio.

Domenica 9 Giugno si svolgerà l’inaugurazione di “Seminamonti” presso il Mercato Rionale di via Baccina, aperto per l’occasione e trasformato in “Mercato dei Semi e dei fiori”: i banchi proporranno prodotti e manufatti che hanno a che fare con i semi, la naturalità e un approccio sostenibile. Ci saranno altre esperienze che agiscono per la sostenibilità ambientale, case editrici che hanno proposte editoriali vicine allo spirito del nostro progetto, ci sarà la Fondazione Ecosistemi, realtà riconosciuta a livello europeo nelle attività per la sostenibilità ambientale e nostro partner.

Durante questa prima giornata si terrà un incontro sulla democrazia digitale, la partecipazione, l’innovazione e la sostenibilità ambientale con Francesca Bria, Assessore all’innovazione e alle Smart city della Città di Barcellona e Silvano Falocco di Ecosistemi a cui sono stati invitati gli assessori alle attività produttive, al commercio e all’innovazione di Municipio, Comune e Regione.

Lo stesso giorno, dalle 17, si terrà “SvegliaMonti” un tour nel Rione con la “StradaBanda” che toccherà differenti luoghi simbolici del nostro quartiere dalle pietre d’inciampo che ricordano i rastrellamenti contro gli abitanti ebrei del Rione in via Madonna dei Monti, alla targa commemorativa dell’olocausto di Rom e Sinti in Via degli Zingari. Parteciperà anche la Ciclofficina del quartiere.

Tra mercoledì 12 e venerdì 14, nel mercato rionale, ci sarà l’intervento artistico del Collettivo di artisti Belgi “Studio Public”, che fa interventi in mercati ortofrutticoli di diverse città d’Europa; Giovedì 13 alle 11:00 al Mercato Rionale verrà presentato dalla Onlus “Terra” il rapporto “Magna Roma” sullo stato di salute dei mercati di quartiere e sui legami con l’agricoltura dell’agro romano.

Venerdì 14 alle 11:00 al Mercato, si terrà un incontro promosso da Ecosistemi e dall’osservatorio sui rifiuti del municipio sulle “economie circolari”. Partecipano: Jacopo Fedi, Presidente dell’osservatorio municipale “Verso rifiuti zero” Anna Vincenzoni, Assessore politiche per l’ambiente e per la mobilità del primo municipio. Rapporti con AMA. Un rappresentante della Fondazione Ecosistemi

La sera di venerdì 14 si terrà un “Silent party”, una discoteca silenziata, grazie al sistema Wi-Fi headphones, con tre differenti dj per tre tipologie di musica che saranno a impatto rumore zero.

Giovedì 20 alle ore 16:30 In piazza della Madonna dei Monti verranno presentati i differenti progetti realizzati dalla Rete “Monti Green” che verranno discussi con i retisti e i cittadini del Rione.

Dalle Ore 18:00 ci sposteremo alla Facoltà di Architettura della Università Roma 3, Palazzo Argiletum Via della Madonna dei Monti 40 Per la Presentazione della Guida ai Sapori e ai Piaceri di “la Repubblica” sul Rione Monti.

A seguire, nel cortile del Palazzo Argiletum: si svolgerà l’Aperitivo Swing, con i Swing Circus e un rinfresco offerto da attività di ristorazione del Rione.