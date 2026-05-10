Serate di cinema a Il Geranio
Con il capolavoro d’animazione “Tokyo Godfathers” di Satoshi Kon il 12 giugno 2026 ore 20
In via dei Rododendri 15, venerdì 12 giugno 2026 ore 20 presso l’Associazione Il Geranio a Roma Centocelle, Cineforum sul Giappone con proiezione più approfondimento culturale e dibattito finale con il capolavoro d’animazione “Tokyo Godfathers” di Satoshi Kon.
Il cineforum sarà curato da Irene Cicciarelli, laureata in Lingue e Civiltà Orientali presso La Sapienza, appassionata e studiosa di cultura giapponese, vincitrice di una borsa di studio alla Waseda University. Si dedica attivamente alla diffusione della lingua e della cultura del Paese del Sol Levante attraverso corsi, incontri e attività culturali.
In perfetto stile Geranio, l’atmosfera sarà familiare, rilassata e accogliente: durante la proiezione si potrà sorseggiare un bicchiere di vino e spizzicare qualcosa in compagnia, vivendo il cinema come un momento di condivisione e scoperta.
Un’occasione per scoprire il Giappone attraverso il cinema d’animazione d’autore. Un viaggio nel cuore di Tokyo tra emozioni, incontri improbabili e magia natalizia con il capolavoro d’animazione “Tokyo Godfathers” di Satoshi Kon.
Tre senzatetto, una neonata abbandonata e una notte che cambierà tutto: un film intenso, divertente e sorprendentemente umano, capace di raccontare il Giappone più autentico attraverso uno sguardo poetico e fuori dagli schemi.
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