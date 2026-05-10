Serate di cinema a Il Geranio

In via dei Rododendri 15, venerdì 12 giugno 2026 ore 20 presso l’Associazione Il Geranio a Roma Centocelle, Cineforum sul Giappone con proiezione più approfondimento culturale e dibattito finale con il capolavoro d’animazione “Tokyo Godfathers” di Satoshi Kon.

Il cineforum sarà curato da Irene Cicciarelli, laureata in Lingue e Civiltà Orientali presso La Sapienza, appassionata e studiosa di cultura giapponese, vincitrice di una borsa di studio alla Waseda University. Si dedica attivamente alla diffusione della lingua e della cultura del Paese del Sol Levante attraverso corsi, incontri e attività culturali.

In perfetto stile Geranio, l’atmosfera sarà familiare, rilassata e accogliente: durante la proiezione si potrà sorseggiare un bicchiere di vino e spizzicare qualcosa in compagnia, vivendo il cinema come un momento di condivisione e scoperta.

Un’occasione per scoprire il Giappone attraverso il cinema d’animazione d’autore. Un viaggio nel cuore di Tokyo tra emozioni, incontri improbabili e magia natalizia con il capolavoro d’animazione “Tokyo Godfathers” di Satoshi Kon.

Tre senzatetto, una neonata abbandonata e una notte che cambierà tutto: un film intenso, divertente e sorprendentemente umano, capace di raccontare il Giappone più autentico attraverso uno sguardo poetico e fuori dagli schemi.

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