Sguardi Metropolitani 2024 – Il Programma nel Municipio Roma III

Sguardi Metropolitani a cura di TWAIN Centro Produzione Danza è una rassegna culturale, con la direzione artistica di Loredana Parrella, prevista nel quartiere Montesacro di Roma (Municipio III) presso Piazza Sempione, i locali del Municipio in Piazza Sempione e le sedi dell’IC Bruno Munari dal 28 novembre al 20 dicembre 2024.

Il ricco programma di eventi, principalmente gratuiti, propone spettacoli di danza urbana, teatro e circo per tutte le età, incontri con il pubblico, un laboratorio per bambini, un laboratorio per tutti, interviste ai cittadini e una residenza artistica urbana per le vie del quartiere.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE. Il progetto è inoltre realizzato con il patrocinio del Municipio Roma III Montesacro.

PROGRAMMA:

30 novembre h 16.30 | Piazza Sempione – Gratuito

Fil il Mago Mago o non M’ago circo e magia di e con Filippo Porcari

Spettacolo di magia contemporanea, giocoleria e coinvolgimento del pubblico. Poetico, ironico e sorprendente. Filippo Porcari si appassiona alla magia da bambino e la trasforma, è il caso di dirlo, nella sua professione. Frequenta il Club Magico Italiano (CMI) e l’International Brotherhood of Magicians (IBM) Ring 204. Predilige una magia fatta con oggetti semplici e di uso quotidiano che diventano motivo di intrattenimento nei suoi numeri da scena e close up.

1 dicembre h 11 | Piazza Sempione Inva Aliaj Truccabimbi teatro – Gratuito

Attività dedicata ai bambini, dove una truccatrice, durante gli eventi, si dedicherà ai bambini presenti in Piazza che vorranno truccarsi il viso in modi divertenti ed originali.

1 dicembre h 11.30 | Piazza Sempione Loredana Parrella Sogno_primo studio teatro e danza – Ingresso 1€

regia e coreografia Loredana Parrella

testi Aleksandros Memetaj

musica dal vivo Fabio Recchia

con Yoris Petrillo, Aleksandros Memetaj, Caroline Loiseau, Valerio Riondino, Anne-Gaelle Stephant, Camille Cibrot, Romano Vellucci, Marco Cirignotta, Dinu Corminboeuf

Lo spettacolo è liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate”, primo capolavoro comico di W.Shakespeare, la più magica delle sue commedie, una miscela di avventure amorose romantiche, di sentimentalismo patetico, di fantasie erotiche capziose, di burla sapida e di inganni fiabeschi dove si intersecano folklore e letteratura classica, il mito e la favola, dove la trama, che riguarda gli amanti, si arricchisce e si complica con l’equivoco d’amore.

14 dicembre h 16.00 | Piazza Sempione Loredana Parrella Little Something_nel metrò di Parigi – Ingresso 1€

regia e coreografia Loredana Parrella

testi e voce Enea Tomei

con Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Romano Vellucci

Lo spettacolo Little Something è tratto dal racconto omonimo di François Garagnon edito in Italia dalle Edizioni Paoline. Racconta il viaggio dell’individuo alla ricerca di valori spirituali, gli unici capaci di tracciare un sentiero luminoso nel caos della vita di ogni giorno e pone al centro dell’esistenza umana lo Slancio d’Amore che, nel processo di costruzione di sé, sceglie di divenire un Grande Amore Senza Fine. La costruzione scenica si articola in una ricerca interdisciplinare tra teatro e danza traducendo i temi del testo in espressività coreografica e in una lingua poetica composta di parole e immagini capace di dialogare con l’intimità degli spettatori.

14 dicembre h 16.30 | Piazza Sempione Cinquepalle/Svenka Asganauei – circo e giocoleria – Gratuito

di e con Alessio Paolelli e Alice Bellini

Uno show di musica travolgente che rimbalza dallo swing al rock’n roll passando per il funk, virtuosismi e acrobazie, equilibri instabili ad altezze insensate e oggetti volanti di ogni tipo. Questo, oltre ad una buona dose di gag e di risate, sono la firma inconfondibile di Alice Bellini (in arte Svenka) e Alessio Paolelli (in arte Cinquepalle), dolci, irriverenti e scanzonati personaggi usciti direttamente dalla valigia di uno street show. Uno spettacolo circese per tutte le età e tutta la famiglia.

15 dicembre h 11 | Piazza Sempione Inva Aliaj Truccabimbi teatro – Gratuito

Attività dedicata ai bambini, dove una truccatrice, durante gli eventi, si dedicherà ai bambini presenti in Piazza che vorranno truccarsi il viso in modi divertenti ed originali.

15 dicembre h 11.30 | Piazza Sempione Kigaidaiko Taiko no koe musica – Gratuito

con Rita Superbi, Catia Castagna, Marilena Bisceglia

L’energia del tamburo giapponese (Taiko) viene trasmessa a chi l’ascolta dalle percussioniste. Una formazione quella del gruppo Kigaidaiko tutta al femminile che coniuga eleganza e potenza dei movimenti, precisione nell’esecuzione con spazi dedicati a piccole e “giocose” improvvisazioni, ma senza la pretesa di “essere giapponesi” per una personale interpretazione della tecnica del taiko.

L’energia (energia e non pura forza fisica) parte, trapassa e ritorna, in un circuito continuo, perché come dice il maestro Kurumaya Masaaki, la pelle del tamburo è uno specchio che riflette ciò che si fa, quindi se si suona con il cuore (kokoro) si trasmettono e si ricevono emozioni, facendo vibrare l’anima di chi ascolta. ensemble di percussioni giapponesi, gruppo composto esclusivamente da donne percussioniste. Esibizione dal sapore orientale, frutto dell’esperienza mondiale del gruppo Kigaidaiko (termine che può essere tradotto come “avere il coraggio di superare le difficoltà”).

15 dicembre h 12.15 | Piazza Sempione Loredana Parrella Frammenti musica e danza – Ingresso 1€

regia Loredana Parrella

coreografia Loredana Parrella e Yoris Petrillo

con Caroline Loiseau, Yoris Petrillo

“Frammenti”, ispirato al brevissimo racconto di Frederick Brown, mette in evidenza quanto sia arbitrario il confine tra noi e gli altri. La domanda che se ne ricava è: “l’Altro” prova le stesse cose che proviamo “Noi”? Dal punto di vista dell’Altro, il ‘mostro’ da combattere siamo Noi. Noi combattiamo contro l’Altro perché l’Altro combatte contro di Noi, però quella non è la nostra guerra. In realtà, L’Altro sembra un ‘mostro’ perché non ci si sforza di capirlo: ma a guardar bene sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono, fatichiamo a capirlo perché ciascuno di noi si chiude nel suo mondo, rifiuta la vita e comincia a odiare ciò che non capisce, che è ‘altro’ da sé. Riflettendo su questo, ogni guerra diventa assurda e inutile.

17 e 18 dicembre h 18.30-20.00 | Sala Municipio III Piero Cherici Paesaggi_sguardi sul quartiere laboratorio teatrale per tutti – Gratuito

Un laboratorio che fa del teatro una casa accogliente dove poter intrecciare le storie di ognuno e ognuna con le parole, il corpo, i suoni, i colori. Un gioco creativo aperto a tutte e tutti. Il teatro e i linguaggi espressivi, per loro natura e per le competenze che mettono in atto e/o recuperano hanno sempre una particolare valenza pedagogica in grado di rispondere adeguatamente alle finalità di socializzazione, recupero/riabilitazione, processi pedagogici e formativi e, in quanto forma espressiva corale e collettiva, consentono il lavoro di gruppo, facilitando la collaborazione e l’apertura verso l’altro, in vista di un obiettivo comune.

Prenotazione necessaria: +39 380 146 2962 | info@cietwain.com



dal 28 novembre al 20 dicembre IC Bruno Munari Nogu Teatro e EgriBiancoDanza Seconda stella a destra laboratorio teatrale per bambini – Gratuito

Partendo dall’opera dello scrittore inglese James Matthew Barrie, il laboratorio accompagna i bambini a vivere in prima persona le avventure di Peter Pan nell’Isola che non c’è. Verranno guidati nella creazione del proprio mondo immaginario, luogo in cui possono sentirsi liberi di esprimersi. Potranno essere pirati, indiani, fate, o semplicemente bambini. Unica regola: volare con la fantasia.

dal 28 novembre al 20 dicembre Municipio III Nogu Teatro Storie di Quartiere interviste ai cittadini – Gratuito

Progetto di interviste e collezione di storie di quartiere in rete durante l’intero svolgimento della rassegna Sguardi Metropolitani. Il progetto vede il pubblico, di solito passivo fruitore dell’opera d’arte, protagonista attivo della sua personale assimilazione. Serena Spanò porrà domande, suggerirà temi, indurrà provocazioni al pubblico durante e dopo la performance, riprendendo e postando sui canali social di Twain le risposte e le elaborazioni dei vari fruitori e fruitrici. La più pervasiva delle messe-in-scena, quella del mondo social, andrà in onda: il pubblico rimanderà e dialogherà con sé stesso e con gli artisti, in un circolo virtuoso ed ecologico, fondamento imprescindibile di ogni comunità.

dal 14 al 20 dicembre Municipio III Michèle Ettori Tout Contre residenza artistica – Gratuito

coordinamento artistico Michèle Ettori

danza e voce Déborah Lombardo et Michèle Ettori

musica dal vivo (contrabasso) e voce Mélanie Loisel

Tre donne e il contrabbasso. Un musicista, due ballerini e lo strumento. Quattro elementi, porosi, vibranti, legati, il contrabbasso al centro come cassa di risonanza delle cose del mondo, portate, trasportate, accarezzate, percosse, cantate… Tout Contre vuole essere innanzitutto una celebrazione dello strumento, una meravigliosa creazione umana realizzata interamente in legno, e poi, di conseguenza, una celebrazione dei corpi e della vita, dell’Arte nella Vita. Un gioco che coinvolge il passante rivelando lo spazio in maniera diversa, superando i limiti, raggiungendo la trasparenza, le pelli che si scambiano e attraversano respiri, voci, contatti, risonanze, vibrazioni.

È possibile raggiungere i luoghi degli eventi a piedi, in bicicletta, con mezzi collettivi e pubblici (linee Atac 38 63 90 338 351; Metro B1 Stazione Jonio e Conca D’Oro). I luoghi presentano zone di parcheggio nelle vicinanze e garantiscono l’accesso a persone con disabilità o ridotta mobilità. Evento plastic free.

INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962 (Whatsapp) | info@cietwain.com | cietwain.com

Prenotazione necessaria per il laboratorio “Paesaggi_storiediquartiere”

MUNICIPIO III Piazza Sempione, 15 – 00141 Roma RM

IC BRUNO MUNARI Via Angelo Mauri, 5 – Via Costantino Perazzi, 46 – Via Rina De Liguoro, 51 – 00141 Roma RM

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.