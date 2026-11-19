Uno strumento normativo più incisivo per arginare la recidiva di chi continua a delinquere mentre attende giudizio a piede libero. È la sollecitazione rivolta al legislatore dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, convinto che una stretta organica aiuterebbe a contrastare con maggiore efficacia i tanti episodi di microcriminalità e spaccio nella Capitale.

«Quello che stiamo rilevando è che spesso e volentieri persone che vengono arrestate subiscono i procedimenti in stato di libertà», osserva Giannini, proponendo di studiare un meccanismo — o un coordinamento procedurale — che consenta di valutare misure cautelari per chi torna a commettere lo stesso reato approfittando della libertà vigilata di fatto in attesa del processo o della sentenza.

Il prefetto cita esplicitamente «spacciatori, ladri o borseggiatori», richiamando l’attività della Polmetro dove, accanto ai numeri complessivi degli arresti, emergono «tante ricorrenze di nomi».

«Su Tor Bella Monaca massima attenzione, sulle Ztl approccio laico: vediamo che funziona»

Intervenendo a margine del convegno Le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia romana, ospitato nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano presso la Camera di Commercio di Roma, Giannini ha indicato Tor Bella Monaca come «una priorità assoluta» e «di fatto una zona rossa» per l’intensità dei controlli, degli arresti e delle attività di ripristino della legalità.

Quanto alle ipotesi di regolamentazione degli accessi, il prefetto ha definito la Ztl «una delle tante cose che si possono provare», invitando ad affrontare ogni misura «con spirito laico», verificando sul campo ciò che produce risultati concreti.

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