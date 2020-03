Sinistra Italiana X Municipio: “L’Ex ‘San Tommaso’ all’Infernetto diventi Presidio Sanitario”

“La realizzazione di un presidio sanitario all’Infernetto – informa Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio – è una battaglia che portiamo avanti da anni, dentro e fuori le Istituzioni, in quanto consapevoli dei limiti dell’unica struttura sanitaria presente nel nostro territorio, l’Ospedale Grassi, un Ospedale che non è più in grado di far fronte alla sempre crescente domanda di assistenza sanitaria. Oggi più che mai, in piena emergenza covid-19, è evidente la necessità di istituire presidi sanitari pubblici nei quartieri più densamente abitati del nostro Municipio, come Acilia ed Infernetto ad esempio, in grado di dare assistenza immediata ai cittadini decongestionando contemporaneamente la struttura sanitaria di riferimento, l’Ospedale Grassi, oramai troppo “piccola” per un territorio grande e densamente popolato come il nostro. Nel nostro Municipio già esistono strutture in grado di poter essere convertite in presidi sanitari locali, una di queste è proprio l’Ex Oratorio all’Infernetto, un edificio ad oggi inutilizzato divenuto nel frattempo proprietà del Comune di Roma, che ha tutte le caratteristiche necessarie, manca solamente la volontà politica di procedere.

“Così come previsto da un O.d.G. promosso con determinazione dal Capogruppo Eugenio Bellomo e approvato all’unanimità in Consiglio Municipale il 13 Novembre 2013, è il momento di dare anima e gambe al progetto di trasformazione dell’ex Oratorio San Tommaso in Presidio Sanitario. Non ci siamo mai arresi nonostante le diverse e per certi versi incomprensibili battute di arresto del progetto tant’è che, con il nostro Consigliere Comunale Stefano Fassina, presentammo il 22 novembre del 2016 una mozione in Campidoglio proprio per chiedere la trasformazione dell’ex Oratorio in Presidio Sanitario. Ora è il momento di pianificare una volta e per tutte l’utilizzo della struttura dell’ex Oratorio e procedere celermente con l’allestimento del Presidio Sanitario, una struttura che sarà pubblica e che dovrà rimanere assolutamente pubblica. Nelle prossime ore protocolleremo un documento, sia in Campidoglio sia alla dirigenza della ASL Roma 3, per riprendere e perfezionare l’iter di trasformazione dell’ex Oratorio San Tommaso in Presidio Sanitario. L’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo il mondo e il nostro paese ci ha dimostrato in maniera inequivocabile che serve più sanità pubblica, l’unica risposta concreta e certa per garantire a tutti e tutte il noi il diritto alla salute.”