Sotto le stelle di Torre Spaccata: dai luoghi alle persone

Dopo il successo dello scorso anno, si ripropone La Rassegna estiva di concerti e spettacoli teatrali che si svolgerà dal 13 giugno al 18 luglio prossimi.

Per la realizzazione della iniziativa ha avuto un ruolo significativo la partecipazione al programma di #periferiacapitale (*), il sostegno del Municipio VII e la collaborazione de: Il Comitato di Quartiere Torre Spaccata, l’APS “È tutta scena”, l’APS “Piccoli Cantori di Torre Spaccata”, la Compagnia “Il Teatro del Lunedì”, l’associazione “I Colori del Cuore”, l’Associazione Hermes Aps. Le realtà sopra citate fanno parte della Rete Territoriale di Torre spaccata a cui aderiscono altre associazioni, scuole e Parrocchie.

Questa proficua collaborazione ci ha consentito di far conoscere e valorizzare le competenze e i talenti coltivati da tanti nostri concittadini di tutte le età includendo realtà che si occupano anche di persone con disabilità, oltre a far vivere in maniera ‘originale’ diversi luoghi quotidiani del nostro quartiere.Il filo conduttore della Rassegna infatti è “Dai Luoghi alle persone”.

Un progetto che mira a far emergere l’importanza del fare comunità, come risorsa preziosa capace di trasformare i luoghi cittadini della periferia, in spazi aperti e propositivi; “Luoghi che diventano Ambienti… di opportunità, di incontro, di promozione sociale, di vita”.

Trasformare, quindi, i contesti locali in spazi di partecipazione, relazione e inclusione, facendo leva sulle risorse delle comunità. FACENDO CULTURA.

Siamo fermamente convinti che la cultura sia uno degli strumenti più potenti di arricchimento educativo e sociale, perché rafforza l’identità dei luoghi e i legami tra persone, promuovendo comunità coese e solidali attraverso il sano protagonismo e la relazione tra le persone, favorendo il confronto intergenerazionale e offrendo un ‘puntodi vista’ diverso rispetto alla consolidata immagine dei quartieri periferici come “quartieri dormitorio” o “luoghi di degrado”.

(*) l’evento è sostenuto da #Periferiacapitale, il programma per Roma della Fondazione Charlemagne”. E con il contributo del VII Municipio.

