Sport in Piazza nel V Municipio

Questo fine settimana lo Sport andrà in piazza tramite le Associazioni sportive dilettantistiche del V Municipio.

Le iniziative si svolgeranno sabato 12 ottobre 2024 dalle 9 alle 13 a piazza San Felice di Cantalice.

A Largo Agosta domenica 13 ottobre 2024 sempre dalle 9 alle 13, per sperimentare sport diversi e passare una mattinata all’insegna della salute e del benessere.

«Lo sport è uno strumento fondamentale per la maturità e la crescita interiore dei ragazzi soprattutto in territori complessi come il nostro.

Fare Sport contribuisce alla formazione della personalità, insegna a lavorare in squadra ed a socializzare, allontanando i giovani dalle sacche di illegalità». Lo affermano Mauro Caliste, Presidente Municipio Roma V e Marco Ricci Assessore Sport Municipio Roma V.

