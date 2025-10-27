“Sport per Tutti”, una giornata di inclusione e solidarietà a Roma Est

Una domenica di sport, sorrisi e partecipazione collettiva. È questo lo spirito che ha animato il Parco Archeologico di Roma Est, dove domenica 26 ottobre si è svolta la prima edizione di “Sport per Tutti – Una Giornata di Inclusione e Solidarietà”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CSR Promotion con il contributo di Zètema Progetto Cultura e il patrocinio del VI Municipio di Roma.

Un villaggio dello sport a cielo aperto

Per un’intera giornata il parco di via Bonifati si è trasformato in un grande villaggio dello sport: campi, percorsi e aree fitness hanno accolto famiglie, bambini, giovani, over 65 e persone con disabilità, tutti protagonisti di un evento in cui movimento, inclusione e socialità sono andati di pari passo.

Dalle prime ore del mattino, tra un tiro a canestro e un passaggio di palla, il parco si è popolato di entusiasmo: calcio, basket, mini volley, tiro con l’arco, bocce, tennis da tavolo, ginnastica dolce e percorsi motori inclusivi.

Sul palco centrale, intanto, si sono alternate lezioni di fitness e dimostrazioni sportive, trasformando il cuore del parco in una vera e propria palestra a cielo aperto.

Riscoprire il valore dei parchi urbani

L’iniziativa ha avuto anche un forte valore simbolico: rilanciare il Parco Archeologico di Roma Est come luogo di incontro, salute e comunità.

Con i suoi percorsi nel verde e lo specchio d’acqua al centro, l’area ha mostrato tutte le sue potenzialità, nonostante alcune criticità come la mancanza di illuminazione e la presenza di spazi abbandonati. “Eventi come questo dimostrano che i parchi possono tornare a vivere grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini”, hanno sottolineato gli organizzatori.

Riconoscimenti e impegno per il territorio

Nel pomeriggio si è tenuto anche un momento istituzionale di ringraziamento, durante il quale sono state consegnate targhe ricordo all’Assessore Chiara Del Guerra e al Presidente del Comitato di Quartiere Ponte di Nona, Dario Musolino, per il sostegno e l’impegno profuso nella realizzazione dell’evento.

Proprio il Comitato di Quartiere ha avuto un ruolo decisivo nel successo della giornata, che ha visto un’ampia partecipazione da parte dei residenti.

Un primo passo verso il futuro

“Sport per Tutti” non è stato solo un evento, ma un punto di partenza. Gli organizzatori guardano già alla prossima edizione, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più associazioni e realtà sportive, facendo del parco di Roma Est un polo permanente di sport, inclusione e socialità per tutto il VI Municipio.

