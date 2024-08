Stop all’antenna Iliad a San Saba: il comune interviene dopo le proteste

Il progetto per l’installazione di una nuova antenna di telefonia mobile a San Saba, Roma, è stato momentaneamente bloccato. Il Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale ha avviato l’8 agosto un procedimento per annullare l’autorizzazione tacita che avrebbe permesso l’installazione dell’antenna in via Federico Zuccari 1A, nel rione Testaccio.

La notizia dell’installazione dell’antenna Iliad a giugno ha subito scatenato la mobilitazione del comitato degli inquilini Ater di San Saba, preoccupati per i potenziali rischi per la salute.

Proteste, incontri e striscioni in piazza del Campidoglio hanno portato all’intervento del Dipartimento Urbanistica.

La comunicazione del blocco temporaneo è stata indirizzata a Iliad e altre autorità competenti.

Il regolamento comunale del 2015 prevede infatti che le antenne siano installate solo in aree “preferenziali” e solo se altre localizzazioni non risultano idonee o sufficienti.

Il comitato dei residenti esprime gratitudine per il supporto ricevuto dalle istituzioni e spera che l’installazione venga definitivamente fermata. “Andiamo avanti nella nostra battaglia”, dichiara Carla Spaziani, presidente della Rete Comune Inquini Ater San Saba.