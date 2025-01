Stop all’odio: il Campidoglio pronto a dire sì alla delibera contro l’omobitransfobia

Le lancette dell’orologio segnano un conto alla rovescia importante per Roma.

Arriverà oggi martedì 7 gennaio, o al più tardi nella giornata di giovedì 9 gennaio, in Campidoglio, la votazione che potrebbe segnare una svolta storica: l’approvazione di una delibera che introduce sanzioni contro atti di omobitransfobia.

Una proposta che punta a trasformare la Capitale in un simbolo di inclusione e rispetto, in un’Italia che ancora fatica a liberarsi del peso delle discriminazioni.

A darne l’annuncio è stato il Partito Gay Lgbt+, promotore della misura, sostenuta da numerosi consiglieri comunali di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico – tra cui Ferrara, Raggi, Meleo, Diaco, De Santis, Trombetti e Corbucci.

“Questo provvedimento è il risultato del nostro lavoro come Partito Gay LGBT+ ed è stato sviluppato con il contributo del nostro assessore Andrea Grassi di Morterone (Lecco) e della Referente Giuridica avvocata Marina Zela. Proposte simili sono già state approvate in altri comuni italiani, tra cui Morterone e Caltagirone (CT), con il sostegno della stessa maggioranza presente nel comune di Roma“, ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale.

“L’approvazione di questa misura, che speriamo venga sostenuta da tutto il consiglio, invierebbe un segnale chiaro e deciso a favore delle vittime LGBT+, specialmente in un periodo segnato da gravi episodi di violenza come le aggressioni avvenute a Torino e Roma“, ha aggiunto Marrazzo.

“Roma può diventare un modello per altre città, dimostrando che la lotta contro odio e discriminazione è una priorità. La nostra proposta mira a costruire una società più equa, inclusiva e sicura per tutti“, ha concluso Marrazzo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.