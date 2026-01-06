“Storia di vita mia” di Anna Maria Di Santo all’Associazione Pugliese di Roma

Con l’inizio del nuovo anno, l’Associazione Pugliese di Roma riapre ufficialmente le proprie attività e dà avvio al primo semestre di iniziative culturali e associative.

Il prossimo appuntamento sarà, nella sede di via Ulisse Aldrovandi 16, martedì 20 gennaio 2026 h 18.

Partendo dal recente libro “Storia di vita mia” di Anna Maria Di Santo, già psicoterapeuta dell’età evolutiva presso l’Università di Tor Vergata, si è colta l’opportunità di affrontare un tema di grande attualità con un parterre di relatori di alto profilo: Giampiero Bellardi, Rino Caputo, Mario Ciminale,

Le letture saranno affidate ad Henos Palmisano.

Sarà anche un’occasione preziosa per rincontrarsi e inaugurare insieme l’anno associativo, condividendo un momento di riflessione e dialogo su temi attuali e profondamente umani.

