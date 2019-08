Talenti italiani a L’Isola del Cinema 17 e 26 Agosto 2019

Dopo il grande successo della serata dedicata ai corti sociali vincitori del Festival Tulipani di Seta Nera, lo scorso 30 Luglio, sabato 17 e lunedì 26 agosto, la conduttrice e organizzatrice Pamela D’Amico, in collaborazione con L’Isola del Cinema, presenta altre due serate per dare spazio ai cortometraggi dei Talenti Italiani, allo Schermo Tevere (ore 22:00), nella sala all’aperto sull’Isola Tiberina ad ingresso gratuito.

In programmazione vari corti vincitori di David di Donatello e anche di importanti Festival di Cinema nazionali, alla presenza di registi, cast e attori noti al grande pubblico, amici de L’Isola del Cinema. Due serate per dare risalto alle idee fresche e innovative del territorio e ai talenti che meritano di essere scoperti e apprezzati sotto le stelle della città eterna.

Tra i corti, “Velluto Rosso” di Andrea Rusich, “La Cura” di Angelo Frezza e “L’Angelo” di Roberto di Vito. Durante la serata è previsto un intervento musicale live.

Una sinergia organizzativa che ha dato i suoi frutti e per la quale si ringrazia Mauro Massimiliano Calandra per la preziosa collaborazione.

Biografia di Pamela D’Amico:

Cantautrice italo-brasiliana, con le radici a metà tra l’Abruzzo e il nord-est del Brasile, nella colorata Salvador de Bahia. Ha prestato la sua voce per alcune colonne sonore di film per il grande schermo, come “Lasciami per sempre” di Simona Izzo. Come autrice con il Maestro Paolo Vivaldi, compositore di colonne sonore per il cinema italiano, scrivendo il testo “Kinema/io volo alto” per la colonna sonora del film “non essere cattivo” di Claudio Caligari, divenuta poi una canzone, e “Lacrime e Nuvole” per “La freccia del sud” di Ricky Tognazzi. Nel film “Brutti e Cattivi” di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria ha composto e cantato il brano A VIDA VAI ROLAR.

Ha condotto il programma sudamericano “Sentir latino” in onda sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre. Autrice dei testi e cantante del disco di Tony Esposito, “Sun Sun Dance”, che diventa la colonna sonora ufficiale della Valtur.

È stata ospite in studio nel programma “L’Italia con voi” su Rai Italia il 29 Ottobre 2018 con la conduzione di Monica Marangoni, cantando dal vivo “Estate” di Bruno Martino, in doppia lingua italiano e portoghese, con un mio adattamento inedito del testo. Attualmente studia teatro comico e drammatico al PUFF di Lando Fiorini con Antonio Giuliani.

È stata concorrente della prima edizione di ALL TOGETHER NOW in prima serata su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, prodotto dalla Endemol Shine. Collabora con L’Isola del Cinema come organizzatrice e presentatrice di eventi, legati principalmente al mondo cinematografico.

Per informazioni:

Orari: L’Isola del Cinema è aperta tutti i giorni dal 13 giugno al 1 settembre 2019, dalle ore 18 alle ore 02

Sale: Le sale dedicate alle proiezioni, agli incontri e agli eventi collaterali sono cinque.

Nella sala Arena e Cinelab si accede con un biglietto a pagamento. La sala Schermo Tevere e la Sala dell’Assunta sono spazi gratuiti.

Biglietti: La Biglietteria per le sale Arena e Cinelab è UNICA, si trova presso la Sala Arena ed è aperta tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 22.30. Il costo dei biglietti è di 6 euro (Arena) e 4 euro (Cinelab)

Dove: Isola Tiberina (Piazza San Bartolomeo all’Isola)

Contatti: Tel. 0690214524 dal lunedì al venerdì, ore 10:00 – 17:00