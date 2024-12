Tamburrano (M5S): “Il bosco di Pietralata è più importante del cemento”

“Bastava andare al bosco di Pietralata per rendersi conto che esiste appunto un bosco nel luogo in cui il sindaco Gualtieri vorrebbe costruire lo stadio della Roma. Bastava andarci, o anche solo leggere i documenti del Comune: io l’ho fatto, mentre lui non ha voluto prendere atto dell’evidenza”.

Lo dichiara l’eurodeputato Dario Tamburrano, M5S, a fronte della notizia che la magistratura ha aperto un’indagine su bosco e stadio ipotizzando il falso in atto pubblico.

“Constatare onestamente la realtà, in un caso come questo, era davvero semplice. Mi auguro che le indagini chiariscano anche il motivo per il quale l’amministrazione comunale non ha voluto farlo”, aggiunge Tamburrano.

Il bosco per legge va tutelato e poco importa, sottolinea Tamburrano, se quello di Pietralata è tale solo di fatto o anche per i criteri della burocrazia.

“Le aree verdi, anche se abbandonate a se stesse, col tempo si rigenerano e forniscono servizi ecosistemici vitali, soprattutto in tempi come questi. Mitigano fortemente tutt’attorno a sé la bolla di calore tipica delle città. Assorbono e trattengono la pioggia che la rete fognaria faticherebbe a smaltire”.

“Se anche costruissero lo stadio creandovi accanto un’area verde, essa – per qualità e quantità – non riuscirebbe a svolgere le funzioni di quella attuale.

È di interesse pubblico mantenere il verde che già esiste. Non lo è, invece, una cementificazione ulteriore”, conclude Tamburrano.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.