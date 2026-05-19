“Tanta arte, poco pane” di Stefania Ambrosi con “La Primula”

A conclusione dell’anno sociale e del laboratorio teatrale, anche quest’anno l’Associazione “La Primula” di Centocelle presenta un lavoro teatrale: “Tanta arte, poco pane” di Stefania Ambrosi, che è anche regista e direttrice del laboratorio di teatro integrato.

Una compagnia di attori itineranti stanchi e affamati, guidata da un capocomico un po’ cinico e un po’ illuso, cerca di rappresentare una commedia sulla piazza di un paese, in un anno imprecisato. Le prove si susseguono nelle varie scene, movimentate dalle illusioni, i rimpianti, le lamentele, i rimproveri; fino all’inaspettata ultima scena.

L’impegno costante degli attori, le musiche e i costumi ricchi e multicolori, così come le scenografie, completano lo spettacolo e ricompensano della fatica nell’allestimento: da vedere!

“Tanta arte, poco pane” con la regia di Stefania Ambrosi.

Lunedi 15 giugno, ore 20.00 – Teatro S. Luca, via Renzo da Ceri, 136

Per info e prenotazioni 329.641.33.18 (anche w.a.)

Sottoscrizione a partire da 12€.

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