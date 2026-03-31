Teatro solidale ex alunni De Merode

Grande successo per lo spettacolo “Una Classica Commedia dìAmore” scritto e diretto da Matteo Bellagamba, andato in scena nello storico Teatro Alibert, a pochi passi da Piazza di Spagna.

Una commedia inedita portata in scena dagli ex-alunni lasalliani del Collegio San Giuseppe Istituto De Merode di Roma, protagonisti a loro volta delle passate stagioni del Laboratorio teatrale “Il Quadriportico” del rinomato e storico istituto romano.

Tanti ricordi del passato per un’iniziativa che ha soprattutto un cuore profondamente solidale.

DI NUOVO IN SCENA DOPO 20 ANNI PER FARE DEL BENE

Dai banchi di scuola al palcoscenico del Teatro Alibert per rendere di nuovo accessibile lo studio e la scolarizzazione ai bambini rifugiati vittime della guerra.

Tutti i proventi dello spettacolo sono stati devoluti a sostegno del progetto “Fratelli in Libano” promosso da La Salle Foundation, un’iniziativa educativa che offre istruzione, accoglienza e opportunità ai bambini rifugiati fuggiti dalla Siria, Palestina e Libano.

Grazie a questo progetto molti di loro potranno tornare tra i banchi di scuola, riappropriandosi del diritto all’istruzione in un contesto umanitario fortemente critico ed emergenziale.

UNA COMMEDIA BRILLANTE NELLA ROMA ANNI ’40

“Una classica commedia d’amore” racconta le vicende di una compagnia teatrale in una Roma dal sapore vintage, a margine della seconda Guerra Mondiale.

Una diva ormai al tramonto della carriera, il truccatore suo prezioso confidente, il capocomico e la produttrice del teatro, i giovani attori e attrici della compagnia: il destino di questi vivaci personaggi si intreccia presto con quello di un gruppo di ladri goffi e maldestri, alle prese con il furto del secolo.

Il risultato? Una giostra di risate, equivoci, bugie e colpi di scena.

Il palco racconta l’agitazione dei camerini, la rivalità tra gli artisti più eccentrici, le spassose peripezie di chi si finge un Dottore, false o vere gravidanze e rapine a mano… imbranata!

Una commedia divertente che gioca con il teatro dentro il teatro, celebrando con leggerezza le passioni, le fragilità e le follie di un mondo dello spettacolo in realtà molto più reale di quanto si possa pensare.

“La prima scintilla creativa di questa commedia è nata quando stavo per diventare padre: riflettevo sul concetto di famiglia, quella di sangue alla quale apparteniamo e quella che scegliamo, per amore e per condivisione. Possiamo essere costruttori di tanti tipi di famiglia e anche il teatro lo è, di certo come l’ho vissuto in trent’anni di vita lasalliana” racconta Matteo Bellagamba, autore e regista dello spettacolo.

“Ho voluto portare in scena valori per me molto significativi, che sono anche frammenti della mia storia personale, come la responsabilità genitoriale e l’adozione, calati in un contesto d’altri tempi, che mi ha sempre affascinato. Quella Roma de “I soliti ignoti” che fa ridere, fa piangere, colpisce per intensità.

Un chiaroscuro così potente che ho voluto fosse interpretato da attori che sono anche parte di quella “famiglia del teatro” che da sempre ci accompagna da quando eravamo sui banchi di scuola. Questi mesi di lavoro sono stati impegno e condivisione, arte e sacrificio. Il teatro che unisce, costruisce, Famiglia”.

IL CAST

Riccardo Angalli (Ferdinando), Maria Romana Barraco (Susanna Noler Valeri), Ludovica Del Tosto (Aurora), Enzo De Martino (Rolando), Ludovica Simoncelli (Greta), Federico Miranda (Stephan), Andrea Stocchino (Tancredi), Valentina Pastore (Lucilla), Matteo Savaresi (Argo), Matteo Bellagamba (Vittorio), Stefano Toraldo (Attilio), Andrea Aronica (Salamandra), Cristina Giustozzi (Priscilla) e la piccola Mariaelena Bellagamba, alunna De La Salle di seconda generazione, in scena per la prima volta con mamma e papà.

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