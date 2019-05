Torino-Lazio 3-1: ultimo giorno di scuola!

La Lazio ha perso l’ultima partita del campionato a Torino per 3-1, poco male perché questa gara valeva solo per la gloria e per la lotta per il settimo posto.

Il match ha avuto poco da dire con i granata che nella ripresa hanno messo la quinta ed hanno siglato tre reti per congedarsi nel migliore dei modi dai propri tifosi.

Ultimo giorno di scuola

Ultimo giorno di scuola per la Lazio a Torino, più per la gloria che per altro. Dopo la conquista della Coppa Italia, il campionato della Lazio è finito e per questo motivo sia contro il Bologna, che nella gara di Torino, mister Inzaghi ha schierato le seconde linee, ovvero i giocatori che durante la stagione hanno avuto meno spazio.

Di contro anche i granata, dopo la sconfitta contro l’Empoli, in questo match non hanno avuto obiettivi di classifica. Di conseguenza la partita in campo ha risentito del clima del “rompete le righe”.

Il primo tempo si è giocato su ritmi bassissimi e la Lazio si è fatta pericolosa dalle parti di Sirigu solo su calcio piazzato.

Il ritorno al goal di Ciro

La ripresa è iniziata con un piglio diverso ed il Torino in due minuti ha trovato due goal. Il primo al 51’ con Iago Falque, nato addirittura da una rimessa laterale. Il secondo al 53’ il raddoppio ad opera di Lukic che a tu per tu con Proto l’ha scartato ed ha depositato in rete.

Sotto di due goal la Lazio, si è svegliata dal suo torpore ed al 66’ Ciro Immobile, su assist di Parolo, è tornato al goal su azione. Il centravanti ha interrotto il suo digiuno che durava dal 7 aprile, in occasione di Lazio-Sassuolo.

Al 73’ l’ex granata è andato vicinissimo al raddoppio ed alla doppietta personale ma la sua conclusione, da buona posizione, è terminata al lato.

Quando la Lazio è sembrata vicina al pari il Torino al 80’ con l’ex Lorenzo De Silvestri ha fatto il 3-1. Il terzino ha insaccato una respinta di Proto che poco prima aveva compiuto un vero miracolo sul tiro di Zaza.

Nel finale il Torino ha legittimato il successo con la clamorosa occasione sventata ottimamente da Proto, il quale ha fatto un gran parata su Rincon.

Le pagelle di Torino-Lazio 3-1

LAZIO

Proto 6.5 – Nonostante i tre goal subiti è stato autore di due ottime parate. Chissà se nella prossima stagione ci sarà ancora?

Bastos 6 – In un clima vacanziero ha giocato una discreta gara.

Acerbi 6.5 – Anche nell’ultimo giorno di scuola è stato uno degli ultimi a mollare.

Radu 5.5 – Il veterano biancoceleste è apparso molto in difficoltà nel confronto con gli attaccanti di casa.

82’ Capanni 6 – Esordio in Serie A per il giocatore della Primavera laziale.

Romulo 5 – Non ha offerto una buona prestazione e di certo il clima vacanziero non l’ha aiutato.

Parolo 6 – L’unica nota lieta della sua gara è stato l’assist per la rete di Immobile che aveva riaperto l’incontro.

Badelj 6 – Ha giocato una buona gara macchiata dall’errore di marcatura su Lukic sul secondo goal granata.

Jordao 6 – Il portoghese ha giocato la sua prima partita da titolare condita da qualche buono spunto e niente di più.

58′ Durmisi 6 – Qualche buono spunto, è sul mercato e speriamo che Tare compia il miracolo nel trovare possibili acquirenti!

Lulic 5 – Si è fatto sorprendere troppo facilmente dalla rimessa laterale da cui è scaturito il primo goal del Torino.

Cataldi 6 – Ha giocato da tre quartista, non di certo il suo ruolo, ed in questa posizione ha sfornato qualche giocata interessante.

Immobile 6.5 – Contro la sua ex squadra ha ritrovato il goal perduto.

All. Simone Inzaghi 6 – Il cammino in campionato è stato deludente ma ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia. In questi giorni sta discutendo il suo futuro.

TORINO

Sirigu 6; Izzo 6.5 (Moretti sv), N’Koulou 6, Bremer 6 (Rincon 6); De Silvestri 7, Meite 6.5, Lukic 7, Ola Aina 6.5; Baselli 6, Iago Falque 7 (Zaza 6); Belotti 6.5. All. Walter Mazzarri 6.5.

Arbitro: Rosario Abisso (sez. di Palermo) 6.5

Il tabellino di Torino-Lazio 3-1

Marcatore: 51′ Iago Falque (T), 53′ Lukic (T), 66′ Immobile (L), 80′ De Silvestri (T)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo (84′ Moretti), N’Koulou, Bremer (79′ Rincon); De Silvestri, Baselli, Meite, Ola Aina; Iago Falque (69′ Zaza), Lukic; Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Singo, Berenguer, Damascan, Millico. All.: Walter Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu (82′ Capanni); Romulo, Parolo, Badelj, Jordao (58′ Durmisi), Lulic; Cataldi; Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Cerbara. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Rosario Abisso (sez. di Palermo). Assistenti: Valeriani – Pagliardini. IV uomo: Pilitteri. V.A.R.: Chiffi. A.V.A.R.: Fiorito.

NOTE. Ammonito: 84′ Capanni (L). Recupero: 3′ st.