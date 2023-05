Torna dopo 3 anni la Festa dell’ultimo giorno di sQuola

Finalmente dopo 3 anni di pausa, il prossimo 8 giugno verrà organizzata la 13° edizione della Festa dell’ultimo giorno di sQuola (vedi locandina).

Un appuntamento tradizionale di Colli Aniene promosso e organizzato dall’associazione I nostri figli al centro della sQuola con la collaborazione di molte altre associazioni culturali e sportive del quartiere.

L’evento avrà luogo, come ogni anno, presso il Parco Baden Powell a partire dalle ore 15 fino alle 19:30 circa e darà modo a tutti i bambini e ragazzi, dalle materne alle medie, di festeggiare insieme e salutarsi con un bel “arrivederci a dopo le vacanze estive”.

La festa offre giochi adatti a tutti, come il tiro al barattolo, il limbo, il tiro alla fune, i gonfiabili, le pignatte, i calci in c***lo, il bowling gigante. Iniziative culturali portate avanti dal gruppo Art Revolution dell’associazione e la possibilità di vincere dei gadget e ricordi della festa. Inoltre ci sarà la possibilità di provare degli sport come il tiro con l’arco, il parkour, il basket, la boxe, la mountain bike con un percorso avventura che sarà allestito per l’occasione.

Per tutti i genitori, sarà l’occasione per far provare ai propri figli lo sport preferito a cui iscriversi a partire da settembre oppure scegliere il centro estivo più divertente per questa estate fra quelli offerti dall’Istituto Tullio De Mauro nei plessi Calvino e Santi.

Uno speciale ringraziamento a tutti i rappresentanti di classe coinvolti per diffondere la notizia della festa e ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del quartiere che come sempre hanno sostenuto con forza questa iniziativa che rende il nostro quartiere più unito e vera comunità pulsante. (G.S.)

