Torna il progetto “A scuola con il cuore”

Già 16.000 studenti sottoposti allo screening. A Roma primi coinvolti i ragazzi dell’Itis Giovanni XXIII° di Tor Sapienza, ora portavoce per continuare il progetto in altre scuole romane e laziali.

La prevenzione della morte cardiaca improvvisa arriva nelle scuole di Roma e provincia. Stando ai dati in Italia ogni anno più di 1000 giovani apparentemente sani, di età inferiore ai 35 anni, muoiono di morte cardiaca improvvisa. Sono eventi tragici, devastanti dal punto di vista familiare e sociale che, potenzialmente, si possono prevenire.

Per la prevenzione delle morti cardiache improvvise tra i giovani è partito il progetto “A Scuola con il Cuore” che prevede screening gratuiti nelle scuole superiori della Regione Lazio. Il progetto è promosso dall’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC ), in collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. La prima tappa si è svolta fino al 12 ottobre presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e ha visto coinvolti i ragazzi dell’ITIS “Giovanni XXIII” di Roma, istituto già sensibile ai programmi di screening. Il progetto continuerà in altre scuole romane e laziali grazie alla collaborazione istituita da anni con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Lo screening dei ragazzi, dai 16 ai 18 anni, prevede l’esecuzione di un elettrocardiogramma, di un’ecografia cardiaca e come novità anche l’esame con la Risonanza Magnetica. Quest’ultima rappresenta una delle più recenti e innovative metodiche diagnostiche in ambito cardiaco al fine di identificare anomalie cardiache in stato precoce. Tutti gli esami sono innocui e non invasivi.

L’iniziativa è promossa dall’INRC, istituto presieduto dal Professor Francesco Fedele, Primario di Cardiologia del Policlinico Umberto I di Roma, e dal CONI con il Professor Gianfranco Gualdi, è nata con l’intenzione di estendere un programma di screening condotto già negli anni passati su più di 16 mila studenti per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa.

Una nuova occasione per diffondere l’iniziativa e partecipare al progetto è offerta dalla partita di calcio (gratuita) che vede la Nazionale Attori sfidare la Love Cup allo Stadio dei Marmi il 6 novembre 2019 alle ore 15.00 a Roma. In tale occasione le scuole possono prendere contatto con l’Itis Giovanni XXIII° per essere inserite nel programma rivolto agli studenti al fine di essere sottoposti allo screening gratuito.

L’invito è a partecipate in massa alla partita.

Giovanni Fornaciari