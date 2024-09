Torna il Villaggio dello sport del Coni Lazio

Una tradizione iniziata nel 2018, proseguita anche in tempo di pandemia, che per la quinta volta si rinnova offrendo ai cittadini di Roma un evento unico nel suo genere.

E’ il Villaggio dello Sport del Coni Lazio che torna per la quinta volta all’interno di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, la storica rassegna cinematografica promossa dall’Anec Lazio che si svolge nella piazza più grande e multietnica della Capitale.

Un evento ormai atteso dai cittadini che hanno la possibilità di trascorrere delle serate in un villaggio che non ha eguali, tra la visione di un film e la pratica sportiva gratuita per tutti grazie ai tecnici qualificati delle Federazioni sportive che sono a loro disposizione.

Il Villaggio dello Sport, realizzato all’interno di “Coni e Regione, per lo sport”, il protocollo d’intesa siglato tra Coni Lazio e Regione Lazio teso alla promozione dello sport nella nostra regione, aprirà sabato 7 settembre e sarà attivo tutti i giorni sino a domenica 15, giorno di chiusura di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio” che ha riscontrato un grande successo di pubblico quest’anno.

Per nove giorni consecutivi, dalle ore 18.30 alle 22.30, sarà allestita un’area multi sportiva attrezzata con postazioni per la pratica di 10 discipline sportive. Nei giardini della grande piazza romana, svetterà una parete di arrampicata sportiva da boulder, una delle discipline più apprezzate dai giovanissimi. E poi la pedana di scherma, i campi di bocce, badminton, pickleball e rugby, le postazioni per la dama, il tunnel gonfiabile per giocare a baseball, l’area per la pesistica, e il simulatore per il lancio di precisione della pesca sportiva.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙