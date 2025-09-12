Categorie: Associazioni Corsi e Seminari
Torna la Open Week di Latte & Coccole dal 22 al 27 settembre

la APS che da più di 20 anni, tra le prime in Italia, si occupa del benessere di neo e futuri genitori, e dei loro bimbi

Redazione - 12 Settembre 2025

Torna anche quest’anno la Open Week di Latte & Coccole, la APS che da più di 20 anni, tra le prime in Italia, si occupa del benessere di neo e
futuri genitori, e dei loro bimbi.Dopo il successo dello scorso anno si ripete dal 22 al 27 settembre in via Cave di Pietralata 14 nel IV Municipio: una intera settimana di eventi speciali!

Il programma completo è visionabile qui:
https://www.latteecoccole.it/open-week-2025/

Incontri tra mamme ed esperti

Dibattiti per genitori sulla genitorialità
Valutazioni e colloqui gratuiti con Osteopata, fisioterapista e
neuropsicomotricista
Presentazioni di libri con l’autrice

Spazi di incontro e dialogo

Inoltre vi saranno anche Laboratori pratici a contributo minimo (solo 8€)

Quest’anno avremo anche ospite Antonella Sagone, una delle psicologhe
perinatali ed IBCLC più “anziane” in Italia, che presenterà i suoi due
libri, Il bambino autentico e Latte alle ginocchia.

Maria Elena Santilli, psicologa perinatale anche lei, con un incontro dibattito gratuito sulla genitorialità a titolo Accudire con amore, e inoltre
incontri sul *sonno infantile*, il recupero del pavimento pelvico, un
laboratorio pratico sulla Comunicazione Efficace martedì 23 settembre alle 11:00 e un altro sabato 27 sulla Gestione delle emozioni sempre alle 11:00

In occasione della Open Week tutti i laboratori saranno a soli 8€!

Tutti gli altri appuntamenti invece (dibattito, presentazioni,
valutazioni, ecc sono totalmente gratuiti!

Per più info o partecipare scrivi a: info@latteecoccole.it

Latte & Coccole è anche sui social FB e IG.

