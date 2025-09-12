Torna la Open Week di Latte & Coccole dal 22 al 27 settembre
la APS che da più di 20 anni, tra le prime in Italia, si occupa del benessere di neo e futuri genitori, e dei loro bimbi
Dopo il successo dello scorso anno si ripete dal 22 al 27 settembre in via Cave di Pietralata 14 nel IV Municipio: una intera settimana di eventi speciali!
Il programma completo è visionabile qui:
https://www.latteecoccole.it/o
Incontri tra mamme ed esperti
neuropsicomotricista
Spazi di incontro e dialogo
Inoltre vi saranno anche Laboratori pratici a contributo minimo (solo 8€)
Quest’anno avremo anche ospite Antonella Sagone, una delle psicologhe
perinatali ed IBCLC più “anziane” in Italia, che presenterà i suoi due
libri, Il bambino autentico e Latte alle ginocchia.
incontri sul *sonno infantile*, il recupero del pavimento pelvico, un
laboratorio pratico sulla Comunicazione Efficace martedì 23 settembre alle 11:00 e un altro sabato 27 sulla Gestione delle emozioni sempre alle 11:00
In occasione della Open Week tutti i laboratori saranno a soli 8€!
Tutti gli altri appuntamenti invece (dibattito, presentazioni,
valutazioni, ecc sono totalmente gratuiti!
Per più info o partecipare scrivi a: info@latteecoccole.it
Latte & Coccole è anche sui social FB e IG.
