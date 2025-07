Tornano i bus da 12 metri sulla Litoranea: fine dei disagi per bagnanti e pendolari

Dopo mesi di disagi e corse limitate, torna finalmente alla normalità il servizio della linea 07 Mare, che da oggi lunedì 28 luglio, sarà nuovamente percorso dai classici autobus da 12 metri.

Un ritorno atteso, che segna la conclusione dei lavori di sistemazione del ponte all’altezza dell’ottavo cancello sulla via Litoranea, arteria fondamentale per chi raggiunge le spiagge più amate dai romani.

A darne notizia sono Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo, presidenti delle commissioni Mobilità in Campidoglio e nel Municipio X, che con soddisfazione annunciano:

“Il servizio di trasporto pubblico locale viene ripristinato con le vetture lunghe 12 metri. Si conclude così la fase di esercizio misto, con bus da 8 metri diretti a Campo Ascolano e bus da 12 metri che si fermavano all’ottavo cancello”.

Una lunga attesa durata oltre un anno

La vicenda aveva avuto inizio nella primavera del 2024, quando – per motivi di sicurezza legati alla tenuta strutturale di alcuni ponti sulla Litoranea – la linea 07 era stata dapprima limitata all’ex Dazio, poi sospesa. La mancanza di marciapiedi lungo la via costiera rendeva troppo pericoloso il proseguimento a piedi per i passeggeri, portando all’interruzione del servizio.

A giugno dello stesso anno, Roma Capitale, Municipio X e Città Metropolitana hanno trovato una soluzione temporanea per garantire almeno un collegamento parziale: una navetta da 8 metri fino a Campo Ascolano e bus da 12 metri fino al confine dell’ottavo cancello. Ma ora, finalmente, si torna alla normalità.

Più corse e meno attese

La ripresa del servizio regolare porta con sé anche un altro beneficio per l’utenza: più frequenza e meno attese. Grazie all’impiego di quattro vetture nei giorni feriali, i tempi di attesa scenderanno da 20 a 15 minuti.

Nei fine settimana e festivi, quando l’affluenza di bagnanti aumenta, le corse saranno ancora più frequenti: una ogni 10 minuti, con sei autobus in servizio lungo la tratta.

“Una misura che migliora sensibilmente la fruibilità del trasporto verso le spiagge – sottolineano Zannola e Di Matteo – e risponde alle esigenze non solo dei bagnanti, ma anche dei residenti di Campo Ascolano e Torvajanica, nel comune di Pomezia”.

