Tragedia sfiorata sull’Ardeatina: fusto gigante travolge un’auto in corsa, il guidatore finisce in ospedale

Un grave incidente legato all’ondata di maltempo che sta sferzando la Capitale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, lungo via Ardeatina.

Un albero ad alto fusto si è improvvisamente schiantato sulla carreggiata, centrando e schiacciando un’automobile in quel momento in transito.

L’impatto violentissimo ha intrappolato il conducente all’interno del veicolo distrutto, facendo scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente per liberare la vittima rimasta incastrata nell’abitacolo:

I soccorsi sul posto: Sul luogo dell’incidente è giunta d’urgenza la squadra 7/A Ostiense dei Vigili del Fuoco, coadiuvata dal mezzo speciale dell’autogru.

Le operazioni di estrazione: I pompieri hanno lavorato per sollevare il tronco e tagliare le lamiere dell’auto, riuscendo a estrarre vivo l’automobilista.

Il trasporto in ospedale: L’uomo è stato preso in carico dai sanitari di Ares 118, che gli hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo, dove secondo le prime informazioni, non risulterebbe in pericolo di vita.

L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del fusto caduto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.