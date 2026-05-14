Tre appuntamenti imperdibili al Geranio

Presso l’Associazione Il Geranio in via dei Rododendri 15 a Centocelle 3 appuntamenti imperdibili a maggio e giugno.

29-30-31 Maggio 2026: MOSTRA DI FINE ANNO degli allievi del Geranio. Un programma ricchissimo di eventi.

Arte, musica, fotografia, sartoria etc. ingresso gratuito. E’ richiesta prenotazione per le lezioni aperte. ( in Allegato il programma).

12 Giugno 2026: Appuntamento con il Cineforum con Tokyo Godfather. A cura di Irene Cicciarelli, docente di lingue orientali, un titolo legato alla cultura Giapponese. Prenotazione Obbligatoria ( in allegato la locandina).

14 Giugno 2026: Uscita al Lago di Vico con Samuele Giancarlini ed Elisa Moricca. Non un’uscita qualsiasi ma un mix di esplorazione del lago e disegno dal vero. PASSI. MATITE E PENNELLI è l’iniziativa del Geranio per appassionati di trekking e disegno. prenotazione obbligatoria.

Cliccando sul link si può prenotare e vedere tutto il programma:

https://www.sniproad.com/evento/passi-matite-e-pennelli/

Per info e prenotazioni messaggiare al 3771925878.

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