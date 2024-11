Tre incontri  sul tema degli Investimenti Finanziari

Continua la collaborazione tra l’Università di Tor Vergata, il Centro Culturale Lepetit e L’Associazione L’INCONTRO. Nell’ambito del mese dell’Educazione Finanziaria, che cade a Novembre, ci saranno tre incontri sul tema Investimenti Finanziari.

Le date ed i temi scelti per gli incontri sono:

13 Novembre 2024: Le Obbligazioni

20 Novembre : I Fondi

27 Novembre Le Azioni

Gli incontri si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università con il seguente orario: 10.00 -13.00 e saranno tenuti dal Prof. Gianluca Mattarocci.

L’Università metterà a disposizione dei partecipanti un servizio navetta che partirà alle ore 9.30 dalla rotonda di fronte alla Parrocchia San Tommaso d’Aquino, per raggiungere la sede prevista per l’attività di formazione e riporterà i partecipanti a Tor Tre Teste entro e non oltre le ore 13.30.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’Associazione. Per richiedere informazioni e prenotarsi si può contattare la segreteria o scrivere all’indirizzo email del Centro Culturale Lepetit

Si rammenta che la segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì , dalle ore 17.00 alle 19.00 e l’indirizzo Email è: culturalepetit@gmail.com

